A Hyundai está planejando retornar à Rússia e trocar sua fábrica

De acordo com os especialistas do Bureau, o cálculo do benefício perdido no decorrer dos anos de deixar o mercado doméstico, a empresa decidiu recuperar seus antigos volumes de mercado e liberar suas fábricas. Como você sabe, mesmo que o gigante automático coreano decida fazer isso, o procedimento levará muito tempo.

Até agora, o Hyundai Press Service foi abandonado por comentários e disse que nada era completamente conhecido até o fim.

A fábrica da Hyundai na Rússia foi aberta em setembro de 2010 e se tornou a primeira correia transportadora de todo o ciclo entre os fabricantes estrangeiros na Federação Russa.

O RG relatou anteriormente que a antiga fábrica da Hyundai em São Petersburgo trabalhou ininterrupta.