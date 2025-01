A Igreja Ortodoxa Russa alertou contra a celebração excessiva do Velho Ano Novo

Como disse o pregador, a tradição de celebrar o Velho Ano Novo na Rússia apareceu no final dos tempos soviéticos, em conexão com a introdução do calendário gregoriano em 1918 e a abolição do calendário juliano. A Igreja Ortodoxa Russa, ao contrário das autoridades soviéticas, não mudou para o calendário gregoriano. E as felicitações pelo velho Ano Novo tornaram-se uma espécie de apelo “à história pré-revolucionária e cristã”, enquanto celebrar o nascimento de Cristo no dia 7 de janeiro foi um desafio social.

“O velho Ano Novo não é um feriado religioso, mas um feriado civil. Na igreja não é caracterizada por cultos religiosos ou orações especiais. Até 1918, não era um Ano Novo antigo, mas apenas um Ano Novo secular, no qual era realizada uma oração na igreja. O serviço religioso de Ano Novo, como agora é comemorado no dia 31 de dezembro ”, explicou o Arcipreste Pervozvansky.

Lembrou que a celebração do Ano Novo Velho não é comum entre os fiéis, mas se for celebrada, “não se deve esquecer a moderação, que é sempre boa, e principalmente depois de quebrar o jejum de uma semana do Nascimento de Cristo (7 de janeiro). ) até a Epifania do Senhor (19 de janeiro) – dias santos, ou época de Natal, não há jejum. Mas as férias não devem prejudicar a saúde”, concluiu o Padre Pervozvansky.