A imagem global de Türkiye em ascensão

Percepções de Türkiye Eles estão mudando positivamente de acordo com sua crescente influência internacional, de acordo com o relatório de 2025 do Conferência de Segurança de MuniquePreparado com pesquisas realizadas em vários países.

Segundo o relatório, em todos os países pesquisados, exceto a França, uma porcentagem maior de pessoas vê Türkiye como um aliado do que uma ameaça, muitas por duas margens de dígitos.

A diferença entre aqueles que consideram Türkiye uma ameaça aliada versus uma ameaça foi de 28 pontos no Reino Unido e no Japão, 26 pontos na China, 25 pontos na Índia, 19 pontos na África do Sul, 14 pontos nos Estados Unidos e no Canadá, 10 pontos No Brasil, cinco pontos na Itália e dois pontos na Alemanha.

Somente na França a porcentagem daqueles que viram Türkiye como uma ameaça maior do que aqueles que a viram como aliada, mas por pouco, por dois pontos.

Comparado à pesquisa anterior, os países em que a porcentagem de pessoas que viram Türkiye como um aliado subiram mais foram a Alemanha e o Reino Unido (11 pontos cada), Itália (nove pontos), França (oito pontos) e Canadá (seis pontos ).

Depois da Coréia do Sul, Türkiye foi o país com a segunda maior mudança positiva durante o último ano, seguida pelo Reino Unido, Brasil e Polônia

Imagem de nós, Israel sofre

Os Estados Unidos e Israel eram os países cuja imagem “aliada” sofreu mais. A porcentagem de pessoas que considera os Estados Unidos um aliado caiu 15 pontos na França, 11 pontos no Japão, nove pontos na Alemanha e seis pontos no Reino Unido.

O relatório também destacou o forte aumento na porcentagem de pessoas que vêem Israel como uma “ameaça” em comparação com a pesquisa anterior em meio a acusações de tribunais internacionais, grupos de direitos humanos e muitos líderes mundiais de que sua ofensiva de 15 meses em Gaza foi efetivamente um genocídio.

A porcentagem daqueles que viu Israel como uma ameaça aumentou 12 pontos na Itália, 11 pontos na França, nove pontos no Reino Unido, oito pontos na Alemanha e no Japão e quatro pontos nos Estados Unidos, China e Brasil.

Israel foi o único país da pesquisa que viu um aumento em ser percebido como uma ameaça em todas as nações pesquisadas.

O relatório foi publicado antes da 61ª Conferência de Segurança de Munique, que começará na sexta -feira, onde serão discutidos os problemas de defesa e política externa.

Para o relatório, foram realizadas pesquisas na Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Brasil, Japão, Canadá, Índia, China e África do Sul.

Entre essas nações principalmente ocidentais, os países onde as percepções mudaram mais positivamente incluíram Türkiye, Coréia do Sul, Polônia e Reino Unido.