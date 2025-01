‘A imersão no Ganges não vai erradicar a pobreza’: Críticas de Mallikarjun Kharge um Amit Shah

O chefe do Congresso, Mallikarjun Kharge, zombou do ministro do Interior da União, Amit Shah, e o banheiro sagrado dos líderes do BJP em Maha Kumbh, em Prayagraj, Uttar Pradesh. Ele questionou a eficácia de tais ações para lidar com a pobreza e apoiar as crianças. Além disso, Kharge acusou o BJP de provocar tensões comunitárias, apesar da mensagem do RSS contra ele, durante uma demonstração do Congresso pela Justiça Social em Madhya Pradesh.

Hoje cedo, Amit Shah tomou um banho sagrado em Sangam Ghat e procurou as bênçãos dos santos no Maha Kumbh Mela. Depois de tomar o banho sagrado, Shah, com sua esposa Sonal Shah e seu filho Jay Shah, fizeram Aarti em Triveni Sangam.