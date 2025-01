Durante uma semana na capital do norte, 31.624 casos de ARVI, GRUP e Covid-19 foram registrados na capital do norte. O principal motivo do crescimento foram os vírus respiratórios negros. Isso foi relatado no Serviço de Imprensa da RosPotrebnadzor.

Durante a terceira semana do calendário de 2025 (de 13 a 19 de janeiro), a incidência de gripe e SRAS em São Petersburgo aumentou 109,65% em comparação com a semana anterior. No entanto, o limiar epidêmico ainda não foi excedido, observou o ministério.

Durante a terceira semana, 527 casos de influenza foram confirmados e, desde os casos da temporada epidêmica 1392. O número de doentes covid-19 também aumentou. Durante o período de referência, 1219 casos foram registrados, ou 13,8% mais de uma semana antes.

Os médicos lembram que, com uma deterioração do poço, temperatura, tosse, resfriados ou outros sintomas, é importante consultar imediatamente um médico. O diagnóstico em tempo hábil e a conformidade com a prescrição do médico ajuda a reduzir o risco de complicações.

Anteriormente, escrevemos que os Petersbourgers pediram a desinfecção de gadgets para a prevenção do metapneumovírus. O “metapneumovírus humano” é transmitido por gotículas no ar durante a conversa, espirros, tosse e uma casa de contato através de mãos sujas. A fonte de infecção é uma pessoa doente.