A Índia intensificou a detecção de doenças não transmissíveis como parte de sua campanha para detecção precoce para reduzir o ônus das doenças do estilo de vida.

O Ministério da Saúde da União lançou hoje uma campanha especial para avaliar todas as pessoas com 30 anos ou mais para doenças predominantes, como diabetes, hipertensão e três cânceres comuns: oral, mama e cervical.

O objetivo é alcançar uma cobertura de 100% de toda a população vulnerável. A campanha intensificada faz parte de um programa nacional atual para a prevenção e controle da iniciativa de doenças não trans-transitáveis ​​(NP-NCD) sob a qual até 50 milhões de pessoas foram atacadas pela detecção de NCD até março 31.

As DNTs causam 41 milhões de mortes todos os anos, o que representa 74% de todas as mortes em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Os quatro principais são doenças cardiovasculares, cânceres, doenças respiratórias crônicas e diabetes. Eles compartilham quatro fatores de risco comportamentais comuns: dieta não saudável, falta de atividade física, consumo de tabaco e consumo de álcool.

Para a Índia, os dados mais recentes não estão facilmente disponíveis. No entanto, um relatório de 2017 do Conselho de Pesquisa Médica da Índia estimou que a proporção de mortes devido ao ENT na Índia aumentou de 37,9% em 1990 para 61,8% em 2016.

O relatório diz em 2016, houve 54,5 milhões de casos de doenças cardiovasculares, 23,8 milhões de doenças cardíacas isquêmicas, 6,5 milhões de acidente vascular cerebral, 55 milhões de doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC), 38 milhões de asma e 65 milhões de casos de diabetes.

Sob a iniciativa do Ministério da Saúde, o ativista da saúde social credenciado (ASHA), a enfermagem auxiliar Partería (ANMS) e os trabalhadores da primeira linha irão de porta em porta para garantir a cobertura máxima de detecção. O Centro ordenou que os governos do Estado e da União que garantam a disponibilidade de suprimentos médicos essenciais, incluindo monitores de pressão arterial, glicômetros e medicamentos necessários em todos os centros de assistência médica.

Monitoramento real de tempo “Os estados e UTs fornecerão atualizações ao Ministério da Saúde às 18h diariamente, permitindo monitoramento contínuo e suporte técnico”, disse o Ministério da Saúde.

A campanha será executada em Ayushman Arogya Mandirs (AAMS) e em várias instalações de assistência médica em todo o país, sob o programa nacional para a prevenção e controle de doenças não transmissíveis (NP-NCD).

“Para garantir o monitoramento real do tempo, os dados sobre detecção, tratamento e acompanhamento -UP serão carregados diariamente no portal do NCD, garantindo transparência e responsabilidade”, afirmou o ministério. O portal nacional do NCD, introduzido em 2018, gerencia os dados do paciente e integra os registros de saúde com o ID da conta de saúde Ayushman Bharat (ABHA).

Como o NCD não produz sintomas no início, isso resulta), Cochin.

Como os adultos mais jovens tendem a dar sua saúde como garantida e com metade da população abaixo de 29 anos, o Dr. Jayadevan disse que a detecção ajuda a detectar casos em um estágio inicial em que o tratamento não é apenas eficaz, mas também econômico. “É muito mais caro e menos bem -sucedido tratar o mesmo paciente após uma complicação, daí a ênfase para a detecção e tratamento precoce”.

Carga econômica De acordo com a Pesquisa Econômica de 2024-25, até 31 de janeiro, 42,2 milhões de rúpias registraram (com mais de 30 anos) e 39,80 milhões de rúpias foram examinadas para detectar DNTs comuns, permitindo intervenções apropriadas e reduzindo a atenção de cargas de atenção a longo prazo.

A pesquisa disse que o consumo excessivo de alimentos ultra -executados também está levando a doenças não transmissíveis.

“Os ETs representam uma ameaça significativa à economia da Índia, causando perdas substanciais em termos de produtividade, despesa de saúde e mortalidade prematura”, disse o Dr. Mohsin Wali, consultor sênior do Departamento de Medicina do Hospital Sirga Ganga Ram, Delhi.