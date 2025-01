A Índia comemora o 76º dia da República: Grande Parada em Kartavya Path, 31 TableUs

A Índia celebrará hoje seu 76º dia da República com um grande desfile ao longo da estrada Kartavya, que mostra a habilidade militar da nação e a rica herança cultural. As celebrações deste ano são muito especiais, já que o Jubileu de Platina da promulgação dos marcos da Constituição.

O presidente da Indonésia, Pabowo Subianto, adornará a ocasião como o convidado principal, acompanhado por uma marcha da Indonésia de 352 membros e contingente de banda que participa do desfile.

Antes do desfile, o primeiro -ministro Narendra Modi levará o país a prestar homenagem aos soldados mortos com uma cerimônia na coroa no Memorial Nacional de Guerra no portão da Índia.