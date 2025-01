A Índia convoca o enviado do Sri Lanka, ‘forte protesto’ das lojas após 5 pescadores feridos no tiro | Notícias da Índia

Pelo menos cinco pescadores ficaram feridos, dois deles criticamente, depois que o Sri Lanka Marina abriu fogo na proximidade da ilha de Delft durante as primeiras horas da terça -feira. Após o incidente, o Ministério das Relações Exteriores (MEA) protestou fortemente ao incidente e convocou o enviado do Sri Lanka em Nova Délhi. O Sri Lanka Marina prendeu 13 pescadores indianos nas proximidades da ilha de Delft.

O alto comissário interino do Sri Lanka para a Índia, Priyanga Wickramasinghe, foi convocado pelo Ministério das Assuntos Externos (MEA). Ao mesmo tempo, o Alto Comissariado da Índia em Colombo também levantou o assunto com o Ministério das Relações Exteriores do Governo do Sri Lanka.

O MEA emitiu uma declaração expressando preocupação com o incidente. “Dos 13 pescadores que estavam a bordo do navio de pesca, dois sofreram ferimentos graves e atualmente estão recebendo tratamento no Hospital Joffna”, disse ele.

“Três outros pescadores receberam ferimentos leves e foram tratados pelo mesmo. Os funcionários do consulado indiano em Jaffna visitaram pescadores feridos no hospital para buscar seu poço e estão estendendo toda a assistência possível aos pescadores e suas famílias “, lê a declaração.

Os pescadores presos, de Rameswaram e Pudukottai em Tamil Nadu, foram levados para Jaffna, onde se espera que enfrentem procedimentos judiciais, conforme relatado pela Agência de Notícias do IANS. Seu barco de pesca mecanizado também foi apreendido.

O número total de pescadores de Tamil Nadu preso pelas autoridades do Sri Lanka nos últimos três dias é agora em 47, com três navios mecanizados de alto valor também confiscados. As prisões recorrentes destacam os desafios que a comunidade pesqueira de Tamil Nadu, particularmente na região da Baía de Palk, onde os pescadores frequentemente enfrentam prisões enquanto perseguem seus meios de subsistência.

“O governo da Índia sempre enfatizou a necessidade de negociar”, acrescentou a declaração da MEA.

A Índia levantou o problema durante a visita do presidente do Sri Lanka, Anura Dissanayake à Índia, no mês passado. No entanto, apesar dessas discussões, continuam as prisões, o que causa frustração e medo entre os pescadores. Desde junho de 2024, a Marinha do Sri Lanka prendeu 425 pescadores Tamil Nadu e também apreendeu 58 barcos de pesca.

