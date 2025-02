A Índia e os Estados Unidos podem atingir um acordo de taxa? Os painelistas debatem nas notícias hoje

O primeiro -ministro Modi se reunirá com o presidente Trump em meio a preocupações com possíveis tarifas e tensões comerciais. A cúpula ocorre quando Trump empurra sua agenda ‘America First’ e procura acordos comerciais recíprocos. Então, fazemos essas perguntas no programa: estamos vendo táticas de pressão de Trump com tarifas antes da reunião de Modi? A Índia e os Estados Unidos podem atingir um acordo de taxa? E a Índia tem um plano B se Trump nos pressionar demais? E como abordar o Trump ‘disruptor’? Parece o debate dos participantes do painel.