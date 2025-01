A Índia ‘fortemente’ protesta o incidente do gatilho da marinha do Sri Lanka que envolve pescadores indianos

Nas primeiras horas desta manhã, um incidente da Marinha do Sri Lanka foi relatado durante a apreensão de 13 pescadores indianos na proximidade da ilha de Delft. Dos 13 pescadores que estavam a bordo do navio de pesca, dois sofreram ferimentos graves e atualmente estão recebendo tratamento no Hospital de Ensino de Joffna.

Três outros pescadores receberam ferimentos leves e foram tratados por ele. Os funcionários do consulado indiano em Jaffna visitaram pescadores feridos no hospital para buscar seu poço e estão estendendo toda a assistência possível aos pescadores e suas famílias.

2. O alto comissário interino do Sri Lanka, em Nova Délhi, foi hoje chamado Ministério das Relações Exteriores e um forte protesto foi apresentado ao incidente. Nossa alta comissão em Colombo também levantou o assunto com o Ministério das Relações Exteriores do Governo do Sri Lanka.