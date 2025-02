A Índia levou a guerra tarifária dos Estados Unidos quando Donald Trump anuncia mudanças comerciais radicais

A Índia, que até agora evitava as taxas recíprocas diretas, está agora na mesma posição que outras nações, como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma política comercial radical na quinta -feira. De acordo com o novo plano, os Estados Unidos imporão tarifas recíprocas a todos os países que impõem tarifas às importações dos EUA, um movimento que, segundo Trump, criará um “campo de jogo de nivelamento”.

O anúncio ocorreu apenas algumas horas antes da reunião programada de Trump com o primeiro -ministro indiano Narendra Modi, indicando que as tensões comerciais poderiam levar o centro do palco em suas discussões. Trump deixou claro que as isenções não seriam concedidas, afirmando: “Não espere isenções ou isenções” e afirmam que “a Índia impõe mais tarifas do que qualquer outro país”.

A política, promulgada por ação executiva, não terá efeito imediato, uma vez que a Casa Branca pretende dar aos países para negociar novos termos comerciais com os Estados Unidos, informou a Reuters.

Em declarações aos jornalistas da Casa Branca, Donald Trump defendeu seu plano para tarifas recíprocas, afirmando que outros países poderiam optar por reduzir ou eliminar suas próprias tarifas para evitar enfrentar as sanções comerciais dos Estados Unidos.

Ele enfatizou que as nações que usam um sistema tributário de valor agregado (IVA) considerariam uma taxa e alertaram que redirecionar mercadorias em meio a países terceiros para evitar tarifas não seriam toleradas.

Trump, que fez campanha com a promessa de reduzir os preços dos consumidores, reconheceu que suas medidas poderiam levar a aumentos de preços de curto prazo, mas insistiam que as tarifas eram uma ferramenta necessária para corrigir os desequilíbrios comerciais. “As tarifas são ótimas”, disse ele, sublinhando a crença de que a medida finalmente beneficiaria as indústrias dos EUA.

Sua política tarifária recíproca visa igualar as taxas de imposto mais altas impostas por outras nações, enquanto lidam com barreiras não -tarifas, como regulamentos complexos, impostos de valor agregado, subsídios do governo e fatores de manipulação de moeda que, segundo Trump, eles se restringiram injustamente ao Estados Unidos. Exportações.

Desde que ele assumiu a posição em 20 de janeiro, Trump já tomou medidas agressivas no comércio, incluindo anúncios de tarifas radicais sobre todas as importações de aço e alumínio que entrarão em vigor em 12 de março. Além disso, impôs uma taxa de 10% dos ativos da China e colocou uma retenção de 30 dias sobre as importações das importações do Canadá e do México.