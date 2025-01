A Índia mantém um relacionamento profundo com o Canadá, diz MEA sobre a renúncia de Justin Trudeau

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores (MEA), Randhir Jaiswal, referiu-se aos desenvolvimentos políticos em curso no Canadá e enfatizou o compromisso da Índia com os seus fortes laços bilaterais com Ottawa. Destacando a relação profundamente enraizada entre as duas nações, Randhir Jaiswal afirmou que a Índia está a acompanhar de perto a situação e continua pronta para tomar as medidas necessárias para manter e reforçar estes laços.