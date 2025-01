Quase um mês depois que a Índia anunciou ajuda financeira às Maldivas para ajudar a nação insular a se recuperar da crise econômica, Nova Délhi está reconsiderando a participação na nação insular. A medida ocorreu após o governo do presidente Mohamed Muizzu antes do acordo de livre comércio com a China, segundo um relatório.

De acordo com um relatório do Economic Times, o MLadives-China TLC não apenas levará a perdas de renda para a nação insular, mas também resultará em um desequilíbrio comercial na região. É provável que Maldivas perca cerca de US $ 30 a 40 milhões por ano em taxas aduaneiras devido ao TLC. Além disso, as Maldivas também concordaram em um acordo comercial com Türkiye, resultando em perdas de renda personalizadas semelhantes.

Embora a Índia tenha estendido um alívio imediato às Maldivas, há preocupações com a sustentabilidade da dívida a longo prazo devido à falta de transparência nos níveis de dívida do país e à ausência de reformas econômicas substanciais sob o presidente Mohamed Muizzu, de acordo com um ET relatório.

A Índia forneceu apoio orçamentário às Maldivas, estendendo o reinvestimento de uma conta do Tesouro de US $ 50 milhões por mais um ano a pedido do governo da Maldiva, anunciou a Comissão Indiana da Alta Maldiva em setembro do ano passado. Isso marcou o segundo reinvestimento da Índia em 2023, após uma extensão semelhante em maio de 2024.

Em outubro de 2024, a Índia concordou em fornecer apoio financeiro substancial às Maldivas para reforçar sua economia doente. O pacote inclui um contrato de câmbio de US $ 400 milhões, juntamente com 30 bilhões de rúpias adicionais (US $ 357 milhões; £ 273 milhões) em outro contrato de câmbio, que permite que as empresas façam transações em moedas locais em vez de dólares americanos.

Embora a Índia tenha sido generosa em sua ajuda às Maldivas, o governo Muizzu não conseguiu tomar medidas para reviver sua economia, sentir especialistas. Durante a visita do Presidente Muizzu à Índia em outubro passado, os dois países concordaram em iniciar discussões sobre um Acordo de Livre Comércio (TLC), focado no comércio de bens e serviços.