A Índia pretende melhorar a precisão das previsões meteorológicas em 10-15% nos próximos cinco anos, diz o chefe do IMD

Nova Delhi: A Índia pretende melhorar a precisão de suas previsões meteorológicas em 10-15% nos próximos cinco anos, instalando mais radares e sistemas de observação, disse na terça-feira o diretor-geral do Departamento Meteorológico da Índia (IMD), Mrutyunjay Mohapatra. .

A Índia terá previsões meteorológicas personalizadas e alertas precoces até 2047, disse Mohapatra, em meio aos esforços de todos os países para enfrentar os efeitos das condições meteorológicas extremas nas vidas, nos meios de subsistência e nas economias causadas pelas mudanças climáticas.

Ele falava após o lançamento do Documento Visão 2047 do IMD pelo primeiro-ministro Narendra Modi.

Em Março de 2022, o Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, lançou a iniciativa “Avisos Prévios para Todos” com o objectivo de garantir que todas as pessoas estejam protegidas por sistemas de alerta precoce até 2027. Garantir a implementação eficaz e a coerência estratégica destes esforços. , foi criado um painel consultivo, copresidido pelo Gabinete das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR) e pela Organização Meteorológica Mundial (OMM).

“Até 2047, todos os agregados familiares e indivíduos terão previsões meteorológicas personalizadas e avisos antecipados, que se basearão nos impactos. Cada setor terá sua aplicação e plano de ação. Não nos limitamos à previsão do tempo, mas caminhamos para modificações. Talvez até 2047 haja uma tentativa de gestão do clima. Para os próximos cinco anos, a linha de base foi traçada hoje com o lançamento da Missão Mausam”, disse Mohapatra, que também é representante permanente da Índia na OMM, num evento que marcou o início das comemorações do 150º Dia da Fundação DIM. .

“Com a Missão Mausam, estamos planejando que haja pelo menos 10-15% de melhoria na precisão das previsões para os próximos cinco anos e que não ocorram condições climáticas severas, sejam relâmpagos, trovoadas ou chuvas fortes localizadas. passam despercebidos ou imprevisíveis após cinco anos. , com o estabelecimento de 126 radares e muitos outros sistemas de observação. Consequentemente, o sistema de modelagem irá melhorar”, disse Mohapatra.

No dia 15 de janeiro, o Escritório Meteorológico da Índia completará 150 anos. Estabelecido em 1875 pelos britânicos, o IMD é um dos primeiros departamentos governamentais criados para observação sistemática, relatórios periódicos e previsões científicas do tempo no subcontinente indiano.

O documento de visão do IMD detalha o roteiro para a monitorização climática da Índia nas próximas duas décadas e diz que a Índia tem se esforçado para melhorar a sua tecnologia e previsões não só para si mesma, mas também para fornecer atualizações importantes aos seus vizinhos durante desastres.

“O desenvolvimento no campo da ciência e a utilização de todo o seu potencial funcionam como uma grande base para a imagem global de qualquer país. Hoje, graças aos nossos avanços meteorológicos, desenvolvemos a nossa capacidade de gestão de desastres e o mundo inteiro beneficia disso”, disse Modi.

O primeiro-ministro disse que a Índia está “entre os primeiros países a ajudar os nossos países vizinhos em caso de qualquer desastre”.

O documento Visão 2047 destaca o estado de vários componentes dos sistemas de monitorização e previsão meteorológica e climática e as realizações ao longo dos últimos dez anos. Também aponta lacunas no sistema e considera desenvolvimentos futuros em ciência e tecnologia.

O documento lista os objetivos para os próximos dois anos, dez anos (até 2035) e 22 anos (2047). Estas incluem a detecção de 100% de todos os tipos de condições meteorológicas severas até ao nível da aldeia, com o aumento dos sistemas de observação meteorológica apoiados por sistemas de detecção remota, como satélites e radares.