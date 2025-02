A Índia pronta para recuperar seus cidadãos que vivem ilegalmente nos EUA. Eles precisam acabar com o ecossistema de tráfico de seres humanos: PM Modi | Notícias da Índia

O primeiro -ministro Narendra Modi disse na quinta -feira que a Índia está disposta a recuperar seus nacionais se viver ilegalmente nos Estados Unidos e enfatizou a necessidade de terminar o “ecossistema” do tráfico de pessoas.

O primeiro -ministro Modi também expressou sua confiança de que o presidente Donald Trump cooperará totalmente com a Índia para terminar esse ecossistema.

“Aqueles que ficam em outros países ilegalmente não têm direito legal de estar lá. Com relação à Índia e aos Estados Unidos, sempre dissemos que aqueles que são verificados e realmente são os cidadãos da Índia, se vivem nos EUA ilegalmente, A Índia está pronta para recuperá -los “, disse o primeiro -ministro Modi, respondendo a uma consulta na conferência de imprensa conjunta com o presidente Trump após suas conversas bilaterais.

Ele disse que a maioria das pessoas que permanece ilegalmente é de famílias comuns e estão erradas pelos traficantes de pessoas.

“Mas isso não para apenas para nós. Essas são pessoas de famílias comuns. Eles são mostrados grandes sonhos e a maioria deles é tal que são enganados e trazidos para cá. Portanto, devemos atacar todo esse sistema de tráfico de pessoas. Juntos.

Os Estados Unidos enviaram recentemente mais de 100 índios, que disseram que eram imigrantes ilegais, ao país em um avião militar com “restrições” que causaram uma fúria política no país. O Ministro de Assuntos Externos, S Jaishankar, havia dado uma declaração no Parlamento sobre a deportação dos cidadãos indianos.

As autoridades disseram que a Índia entrou em contato com as autoridades dos EUA sobre preocupações sobre as condições sob as quais as pessoas são apresentadas.

Em seus comentários, o primeiro -ministro Modi elogiou o papel da comunidade indiana nos Estados Unidos para promover laços bilaterais e anunciou que a Índia abrirá dois novos consulados em Los Angeles e Boston.

“A comunidade indiana que vive na Índia é um vínculo importante com nossos relacionamentos … para melhorar nossos laços de pessoas para pessoas: abriremos nossos consulados em Los Angeles e Boston. Convidamos as universidades dos Estados Unidos para abrir o campus no The the alto mar.

Ele também agradeceu ao presidente Trump por aprovar a extradição do ataque 26/11 acusou Tahawwur Rana.

“A Índia e os Estados Unidos estão juntos na luta contra o terrorismo. Concordamos que deve haver um criminoso para a Índia que cometeu genocídio em 2008 na Índia.

O primeiro-ministro também afirmou o papel de quad na manutenção da paz, estabilidade e prosperidade no Indo-Pacífico.

“A Associação da Índia e os Estados Unidos fortalece os valores democratas e democráticos. Trabalharemos juntos para manter a paz, a estabilidade e a prosperidade no Indo -Pacífico. Quad terá um papel importante. Desta vez, a Índia organizará a cúpula da cúpula OF Quad – estenderemos nossa cooperação em novas áreas com nossos países parceiros durante isso.

Trump também reiterou o compromisso dos Estados Unidos com a Associação Quad.

“Em 2017, meu governo reviveu e revitalizou a Associação de Segurança Quad … Primeiro Ministro e eu reafirmamos a forte cooperação entre os Estados Unidos, Índia, Austrália e Japão, e é realmente crucial manter a paz, a prosperidade e a tranquilidade no Indo -Pacífico “, disse Trump”, disse ele.

O primeiro -ministro Modi também estendeu um convite ao presidente Trump para visitar a Índia.

“O povo da Índia, ainda hoje, lembre -se de sua visita (Presidente Trump) de 2020 e espera que eles os vejam novamente. Em nome de 140 milhões de pessoas da Índia, convido você a vir para a Índia”, acrescentou.

O presidente Trump elogiou o “vínculo especial” entre os Estados Unidos e a Índia, disse que ambas as nações também estão anunciando a estrutura para fortalecer ainda mais os laços.

“Estou muito satisfeito por receber o primeiro -ministro Modi na Casa Branca. Passamos muito unido e Índia: as democracias mais antigas do mundo do mundo hoje.

O presidente dos Estados Unidos também anunciou acordos sobre o contrato de importação de energia e as rotas comerciais.

“O primeiro -ministro e eu também chegamos a um importante acordo sobre energia que garantirá que os Estados Unidos sejam o principal fornecedor de petróleo e gás natural para a Índia, esperançosamente, o fornecedor número um. Em desenvolvimento inovador para a indústria nuclear dos estados unidos , A Índia também é leis de reformas para receber a tecnologia nuclear americana, que está no mais alto nível do mercado indiano “, disse Trump.

“Concordamos em trabalhar juntos para ajudar a construir uma das maiores rotas comerciais ao longo da história. Ele será executado da Índia para Israel para a Itália e prosseguirá com os Estados Unidos, conectando nossos parceiros, estradas, ferrovias e cabos submarinos. É um Grande desenvolvimento “, acrescentou.