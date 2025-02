A Índia prova com sucesso o sistema de defesa aérea do homem portátil em um grande impulso militar

No sábado, a Índia conduziu com sucesso três testes de vôo consecutivos do sistema de mísseis de defesa aérea curta (VSHORADS) de Chandipur na costa de Odisha, em um grande impulso para os militares, disse o Ministério da Defesa.

Desenvolvido pela Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa (DRDO), o VShorads é um sistema de defesa aérea portátil projetado e projetado indígena. Destina -se a atender aos requisitos de defesa aérea dos três ramos das forças armadas indianas: o Exército, a Marinha e a Força Aérea.

Durante os testes, ele foi para objetivos de alta velocidade e baixa altitude, simulando ameaças de drones.

“Durante os três testes de voo, os mísseis interceptaram e destruíram completamente os objetivos que reduziram a empresa térmica imitando drones baixos de vôo sob diferentes condições de vôo”, disse o ministério.

“Os testes de voo foram realizados na configuração final da implementação, onde em dois operadores de campo eles realizaram a preparação para a arma, a aquisição de objetivos e o tiro de míssil”, disse ele em comunicado.

Os dados coletados de uma variedade de instrumentos, incluindo telemetria, sistemas de monitoramento eletroptico e o radar implementado pelo intervalo de testes integrados em Chandipur, confirmaram a precisão do sistema, acrescentou o ministério. Os testes validaram a capacidade do VSHORADS de neutralizar efetivamente os drones e outras ameaças aéreas.

O ministro da Defesa, Rajnath Singh, parabenizou os parceiros da DRDO, as forças armadas e os parceiros do setor pelo sucesso de voo, descrevendo -o como “grande sucesso”.

