A Índia reage duramente ao comentário do Paquistão sobre as relações: ‘São precisos dois para dançar o tango’: ‘A palavra com T relevante é terrorismo’

A Índia reagiu fortemente na sexta-feira ao comentário do Paquistão de que “são precisos dois para dançar o tango” sobre as relações entre os dois países e disse que a palavra “T” relevante é terrorismo.

Quando questionado sobre as relações com a Índia, o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, disse “são necessários dois para dançar o tango” e enfatizou a importância do esforço mútuo.