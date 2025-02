A Índia receberá a sala de cinco Esquadrões russos do sistema de defesa aérea S-400 No final de 2025, as fontes do Ministério da Defesa confirmaram hoje à Índia e acrescentaram que a equipe final em 2026 deve ser esperada.

O contrato de RS 35.000 milhões de rúpias para cinco esquadrões S-400 foi assinado em 2018 e três esquadrões já foram implantados.

Cada esquadrão S-400 inclui 16 veículos, composto por arremessadores, radar, centros de controle e veículos de suporte. Você pode rastrear ameaças aéreas a até 600 km de distância. Ele S-400 Use quatro tipos de mísseisCapaz de envolver objetivos em faixas de até 400 km. Você pode interceptar aviões de combate, mísseis balísticos e drones, por isso é uma parte vital do arsenal da defesa da Índia. Esses sistemas são críticos para proteger os ativos estratégicos da Índia.

Um dos esquadrões destacados se posicionou estrategicamente para proteger o corredor Siliguri, uma passagem vital que conecta os estados do nordeste da Índia ao resto do país. Outra equipe foi estacionada na região de Pathankot para fortalecer a defesa de Jammu e Caxemira e Punjab, fornecendo segurança contra possíveis ameaças aéreas da China e do Paquistão. O terceiro esquadrão foi destacado ao longo da fronteira oeste da Índia, garantindo proteção para locais importantes no Rajastão e Gujarat de ataques inimigos.

Após as tensões subindo com a China em Ladakh em 2020, a Índia melhorou suas capacidades de defesa aérea para combater as ameaças emergentes.

As fontes também declararam que o Exército receberá 70.000 rifles de assalto AK-203 em 2025, seguidos por unidades adicionais de lakh em 2026 sob um acordo de armas com a Rússia. Esta entrega, parte de um grande acordo com Moscou, visa equipar soldados indianos com um dos rifles de assalto mais avançados e confiáveis ​​do mundo.

Postado em: 6 de fevereiro de 2025

Sintonizar