A Índia rejeitou recentes relatórios do Washington Post alegando o seu envolvimento num plano de impeachment falhado nas Maldivas e em operações secretas no Paquistão. Refutando os dois relatórios, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores (MEA), Randhir Jaiswal, disse que o meio de comunicação e o jornalista em questão parecem nutrir “hostilidade compulsiva” em relação à Índia.

O jornal noticiou que os políticos da oposição propuseram subornar 40 membros do Parlamento. Entre os que foram subornados estavam políticos do próprio partido de Muizzu para votarem a favor da sua destituição. Ele tirou esta inferência citando o documento “Iniciativa de Renovação Democrática”. Após meses de negociações secretas, os conspiradores não conseguiram reunir votos suficientes para destituir o presidente, disse o PTI citando o Post.

Em relação à alegação de atividade antiterrorista no Paquistão, Randhir Jaiswal disse: “No que diz respeito (ao relatório sobre) o Paquistão, lembro-lhes o que Hillary Clinton disse: ‘Você não pode ter cobras no seu quintal e esperar que elas apenas mordam você.’ “. seus vizinhos'”, relatou o PTI. Atacando o Paquistão, Hillary Clinton fez esse comentário em 2011, quando servia como Secretária de Estado dos EUA.

O Washington Post citou autoridades paquistanesas e ocidentais não identificadas no seu relatório sobre as operações “sombra” da Índia no Paquistão. Ele afirmou que a agência de inteligência indiana, Research and Analysis Wing (RAW), está executando um programa desde 2021 para “matar pelo menos meia dúzia de pessoas” dentro do Paquistão.