A Índia tem controvérsia latente: por que Ranveer Allahbadia não tem o radar policial, apesar do FIR múltiplo? A polícia diz …

A Índia tem controvérsia latente: enquanto Ranveer Allahbadia enfrenta vários FIR por seus comentários ofensivos durante o programa ‘India’s Got Latent’, o YouTuber está fora de contato com as agências de investigação, disse a polícia de Mumbai e Guwahati em comunicado conjunto.

O YouTuber, popular como Beerbiceps, enfrenta o abeto de diferentes lugares, incluindo Guwahati, Mumbai e Jaipur. No entanto, a polícia não pode entrar em contato com Ranveer Allahbadia para investigação. O YouTuber emitiu um pedido de desculpas público por seus comentários ofensivos feitos em um dos programas ‘Latentes da Índia’ e garantiram total cooperação com a pesquisa. Então, por que as redes sociais influenciam a citação da polícia? Saiba aqui