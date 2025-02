A Índia tem uma fila latente: a Suprema Corte ouve Ranveer Allahbadia hoje

A Suprema Corte ouvirá hoje a súplica do YouTuber Ranveer Allahbadia em relação aos registrados contra eles pela controvérsia que explodiu em um episódio do programa ‘India’s Got Latent’. O influenciador abordou a Suprema Corte em busca da discoteca múltipla assinada contra ele por comentários obscenos no programa do comediante Samay Raina.

Até agora, houve pelo menos três abetos contra Allahbadia, um em Assam, outro em Mumbai e um novo FIR apareceram contra ele em Jaipur na segunda -feira. A polícia de Mumbai e Guwahati disse que a influência popular está “continuamente fora de contato”.

Uma enorme controvérsia eclodiu sobre os comentários de Allahbadia sobre “Pais e Sexo” em ‘Índia Got Latent’. Desde então, o programa foi eliminado do YouTube e Allahbadia emitiu um pedido de desculpas, dizendo que o comentário não era apenas inapropriado, nem foi divertido. Comédia não é meu forte. Estou aqui para me desculpar.

O departamento de Ciber Maharashtra chamou um total de 42 indivíduos, incluindo artistas, produtores e pessoas influentes envolvidas no show do YouTube. “Os réus prima facie incluem Samay Raina, apoiar Mukhija e Ranveer Allahbadia. Eles já registraram declarações de Devesh Dixit, Raghu Ram e outro indivíduo”, disse Yashavi Yadav, inspetor -geral, Maharashtra Cyber ​​Cell.

É provável que a célula cibernética de Maharashtra emite um mandado de prisão contra o réu principal se não cooperar com as agências e se não comparecer às agências, disseram fontes à Índia hoje.

Na sexta -feira, Abhinav Chandrachud, em nome de Allahbadia, solicitou uma lista urgente do assunto, que o presidente do Supremo Tribunal Sanjiv Khanna recusou, dizendo que o caso seria designado para um banco e tomado dentro de dois ou três dias.

O Departamento Cibernético de Maharashtra, a Polícia de Guwahati, a Polícia de Mumbai, a Polícia de Jaipur e a Comissão Nacional de Mulheres (NCW) emitiram citação a Allahbadia em relação ao caso, mas todas as citações foram deixadas sem resposta. O departamento de Ciber Maharashtra emitiu uma nova citação, pedindo que ele aparecesse em 24 de fevereiro.

Allahbadia informou à NCW que estava recebendo ameaças de morte e solicitou uma nova data de público após três semanas. A Comissão aceitou sua solicitação e remarcou a audiência para 6 de março.

Juntamente com Allahbadia, vários FIR foram apresentados contra o YouTubers Ashish Chanchlani, Jaspreet Singh e Apoorva Makhija, também conhecido como criança rebelde.