A indicação de Robert F. Kennedy Jr. excluiu o comitê do Senado, é direcionado para a votação do chão

A seleção do Secretário de Saúde do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o teórico da conspiração da vacina, Robert F. Kennedy Jr, foi uma votação crucial em sua oferta de confirmação na terça -feira, quando os senadores avançaram sua indicação ao andar .

Como os republicanos têm uma vantagem de um único lugar no Comitê de Finanças do Senado, o futuro de Kennedy dependia de Bill Cassidy, um médico que enfrentou o ex -democrata por reivindicações infundadas que vinculam vacinas ao autismo.

Mas Cassidy apoiou Kennedy após o ambiente de 71 anos das pessoas loucas mais liberais que já postaram para uma posição.

“Há 20 anos, o autismo nas crianças era de 1 em 10.000. Agora é 1 em 34. Uau! Algo é muito ruim. Precisamos de Bobby!” Trump publicou em sua verdadeira plataforma social antes de votar.

Cassidy é um rebelde rebelde ocasional nas fileiras republicanas, mas enfrenta re -eleição no próximo ano na Louisiana e correu o risco de pegar um desafiante do Trumpista do Partido Republicano à direita se isso incomodasse o presidente.

A indicação de Kennedy enfrentou inúmeras preocupações de ambos os partidos e os republicanos consideram particularmente seu apoio ao aborto, seu registro exigindo grandes empresas como advogado ambiental e sua carreira de 2023 para presidente como democrata.

Além das vacinas, os democratas apontam principalmente as acusações de comportamento sexual inadequado, a sugestão de Kennedy de que o Covid-19 foi projetado para salvar os judeus, seus tiroteios na escola com antidepressivos e seu suposto abuso de cadáveres de animais.

O New York Post, um jornal confiável que apoia Trump, escreveu um editorial contundente argumentando que havia “muito loucura” na história de Kennedy em confiar nele com a saúde dos Estados Unidos.

E Elizabeth Warren, vice-presidente dos democratas do Senado, chamou Kennedy de “semeadagem da conspiração anti-ciência que está disposta a brincar com a vida americana”, pedindo aos senadores que rejeitem a indicação.

O Senado pode confirmar os candidatos sem o apoio de um comitê, mas o líder da maioria republicana John Thune questionou a probabilidade de que isso fosse.

Isso aumentou as apostas para Tulsi Gabbard, outro teórico da conspiração com uma longa história de oposição pública à política de segurança nacional dos Estados Unidos, incluindo a posição de revestimento com seus adversários, que rasparam seu próprio voto -chave.

Como Kennedy, Gabbard, 43 anos, estava dirigindo a luva de uma votação do partido e apenas um republicano não teria afundado suas possibilidades de apoio ao Comitê de Inteligência do Senado.

Mas Susan Collins, Todd Young e Jerry Moran, consideraram os votos de balanço, todos alinhados atrás do oficial de reserva do Exército dos Estados Unidos, limpando seu caminho para o plenário do Senado em nove votos a oito.

Collins disse que o único legislador, como Kennedy, um ex -democrata que já concorreu à presidência, abordou suas preocupações com seu último apoio para indicar o filtro da NSA Edward Snowden.

O sucesso de Kennedy e Gabbard, dois dos candidatos menos experientes na história moderna, seria outra demonstração poderosa do punho de ferro de Trump em seu partido, dias após a controversa confirmação do secretário de Defesa Pete Hegseth.

O Senado confirmou o ex -congressista Doug Collins, sem um relacionamento do senador, como secretário de Assuntos de Veteranos na terça -feira, um dia depois de aprovar o Fracking Chris Wright Executive para dirigir o Departamento de Energia.

Espera -se que Pam Bondi seja confirmada como procurador -geral nas primeiras horas da quarta -feira, substituindo o lealista de Trump Matt Gaetz, que foi a primeira opção do presidente.