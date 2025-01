"A indiferença"Uma versão refinada e atual

Giorgio Carbone Nascido em Tortona (AL) em 19 de dezembro de 1941. Formou -se em direito em Pavia. Jornalista desde 1971. Casou -se 45 anos com a atriz Ida Meda. Dois filhos. Crítico de cinema (proprietário) de “La Notte” de 1971 a 1995. Para “Libero” de 2000 até hoje. Autor de três dicionários: dicionário de cinema (de 1978 a 1990); All Films (1991 a 1999); Dicionário da TV (1993). Vá para o blog





Os indiferentes

Rai Storia às 21h10. Com Claudia Cardinale, Rod Steiger e Tomas Milian. Diretor: Francesco Maselli. Produção italiana 1964. Duração: 1 hora e 55 minutos

O enredo

É o primeiro (e ainda o melhor) das muitas traduções do romance de Morávia. Central é uma família romana rica que era rica por um tempo no final da década de 1920. As posses da família secarem como resultado dos roubos do gerente, um especulador sombrio que se encaixa com os poderosos. Os dois filhos pequenos tentam trabalhar um contra o outro, mas a garota acaba se torna o amante do homem sombrio. E depois que ele tentou matá -lo, seu irmão se resignará à vida em uma situação que é dominada pelo especulador e pega seus restos.

Por que ver

Porque é uma versão refinada e atual, perfeitamente gravada e fotografada. Dois antigos Winters de Hollywood-Leeuwinnen, Paulette Goddard e Shelley, dominam a cena como mãe e filha dos indiferentes.