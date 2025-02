A Intel Turco ‘neutraliza’ o So -So -Terrorista Senior PKK/YPG

A Organização Nacional de Inteligência Turca “neutralizou” uma chamada sênior Pkk/YPG Terrorist em uma operação na Síria Ayn al-Aaab Região, disseram fontes de segurança na segunda -feira.

O Mahmut Agca, com o nome no Código Azad, era o organizador das atividades terroristas do grupo realizado em Türkiye desde 2015.

O membro do grupo terrorista, que foi identificado como celebrar uma reunião organizacional em uma casa de Ayn al-Arab na Síria, foi neutralizada em uma operação precisa.

A AGCA, que ingressou na organização em 2006, estava entre os planejadores de vários ataques terroristas, incluindo o de 29 de agosto de 2015, na província do sudeste de Türkiye em Sanliurfa, onde dois policiais foram martidianos em um ataque direcionado a uma polícia carro.

Ele também estava por trás do ataque em 10 de agosto de 2016, no sudeste da província turca da Turquia, o distrito sul de Diyarbakir, onde foi dirigido um veículo de serviço que transportou a polícia de tumultos, o que resultou na morte de seis civis e ferimentos a outros 17, incluindo nove policiais.

Além disso, descobriu -se que ele esteve envolvido no planejamento de outros importantes ataques terroristas, incluindo o ataque de 10 de dezembro de 2016 no distrito de Besiktas, em Istambul, onde um veículo carregado de explosivos e um terrorista suicida matou 47 pessoas, incluindo 40 policiais e feriram outros 242.

A AGCA também estava ligada ao ataque de 8 de janeiro de 2022 em Akcakale, Sanliurfa, pela fronteira com a Síria, onde um explosivo plantado em uma estrada foi para um veículo militar que passa, o que resultou no assassinato de três soldados e na lesão de outros.

Também foi identificado como um dos planejadores do ataque de 7 de agosto de 2024 na região de Azaz, na Síria, onde um caminhão carregado de explosivos foi a um ponto de controle assistido pelo pessoal do Exército Nacional Sírio.

As autoridades turcas usam o termo “neutralizar” para sugerir que os terroristas em questão foram pagos ou capturados.

Em sua campanha terrorista de 40 anos contra Türkiye, o PKK, que aparece como uma organização terrorista de Türkiye, Estados Unidos e UE, foi responsável pela morte de mais de 40.000 pessoas, incluindo bebês, mulheres e crianças. O YPG é seu ramo sírio.