A inteligência artificial ajudará a controlar o esqui em um aglomerado de Sochi na montanha

O sistema inclui salas com uma alta resolução instalada ao longo da inclinação que dispara de diferentes ângulos e sensores profissionais para medir o tempo de rota, semelhante ao fato de serem usados ​​nas competições do FIS (federação internacional de esqui e snowboard). Para análise e avaliação automática da tecnologia de materiais de vídeo de esqui, são usados ​​algoritmos de máquinas especiais que monitoram todos os movimentos de esqui.

“Este projeto é uma espécie de revolução no ensino de esqui nas montanhas. Graças à análise de rede neural com um alto avanço, os hóspedes do resort podem ver sua tecnologia de esqui e receber feedback com recomendações para melhorá -lo”, disse Rosa, vice -gerente geral de marketing de marketing e venda do Mountain Resort. Fazenda “Rushan Sabirov.

O serviço foi projetado para esquiadores de todos os níveis de esqui – da inicial ao avançado. Para tirar proveito de suas possibilidades, basta fazer uma descida ao longo da estrada rápida de Nagano, para chegar onde você pode ir aos elevadores da “floresta reservada” ou “Wolf Rock”. As cinco câmeras Ultra HD (Ultra -High Resolution) que estão presas à inclinação consertam todos os movimentos do esquiador. Vídeos e recomendações pessoais podem ser obtidos inserindo seu passe de esqui no site do resort. O sistema ajuda a acompanhar o progresso do skate durante a temporada e também torna possível competir com outros participantes.

“O serviço que ajuda a alcançar técnicas ideais de esqui despertou grande interesse nos convidados do resort. Desde o início da temporada, mais de 1500 esquiadores se beneficiaram dele. O resort oferece descanso de qualidade, o resort continua sendo serviços de informação ativa desenvolvendo atenção especial é pago à implementação de tecnologias modernas com as quais você pode planejar de maneira ideal o tempo nas montanhas “, disse Rushan Sabirov.