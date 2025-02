A Internet reage enquanto Bryan Johnson trabalha em sua câmara de oxigênio hiperbárico: ‘Immortan Joe’

O empresário americano e o capitalista de risco Bryan Johnson compartilhou uma visão de sua nova estação de trabalho enquanto move o trabalho para sua cápsula única, uma câmara de oxigênio hiperbárico. “Mudei meu escritório para minha câmara de oxigênio hiperbárico”, escreveu ele no Twitter com um vídeo de si mesmo.

No vídeo, Bryan está focado em seu trabalho enquanto respira através de sua máscara de oxigênio. Ele também explicou o conceito de cápsula compacta na seção de comentários. Compartilhando a idéia única de oxigenápia hiperbárica, ele compartilhou uma publicação antiga nos comentários.

Enquanto um usuário comentou: “Minha avó tem 101 anos. Ele ainda mora sozinho, cozinha para si mesma e coma frango frito com biscoitos de salsa todos os sábados. “Um laptop quente mais o ar de alta pressão rico em oxigênio é explosivo. Talvez até ilegal ”, sugeriu um usuário preocupado nos comentários. Enquanto isso, alguém também o chamou de “Immortan Joe”, um personagem fictício da série Mad Max Série de Ação Pós-Apocalíptica.

Bryan é popularmente conhecido por defender o envelhecimento reverso por meio de uma dieta rigorosa, exercício, sono e tratamentos médicos avançados. Ele chama isso de projeto anti -envelhecimento do “projeto do projeto”.

Recentemente, ele chegou às manchetes na Índia por deixar um podcast com o co -fundador de Zerodha, Nikhil Kamath, citando a baixa qualidade do ar na sala. Ele disse que o AQI dentro da sala era de 130 e o PM2.5 era de 75 ug/m3, o que era igual a fumar 3,4 cigarros por 24 horas de exposição.