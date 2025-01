Após sua referência, Trump mais uma vez declarou seu interesse em adquirir a ilha do Ártico, que ainda é controlada pela Dinamarca, mas tem um importante grau de autonomia.

Falando no sábado no avião presidencial da Força Aérea no sábado, Trump disse: “Acho que teremos sucesso” e disse que 57.000 habitantes da ilha do Ártico “queriam estar com os Estados Unidos”.

Mas a nova investigação da Agência Sociológica Veriana, realizada por ordem do jornal dinamarquês Berlingske, mostrou que apenas 6% dos Groenlanders recomendam ingressar nos Estados Unidos e 9% ainda não foram determinados.

Os resultados da nova pesquisa apareceram depois que o primeiro -ministro Dinamarca disse que a Europa deveria “ficar juntos” diante da evolução das relações dos Estados Unidos durante uma turnê de Berlim, Paris e Bruxelas.

Depois de conhecer o chanceler alemão, Olaf Put Fredericksen disse: “Quero garantir que toda a Europa seja mantida em conjunto. Não apenas em conexão com o Reino da Dinamarca, mas também em um sentido mais amplo. »»

Fredericksen, que também conheceu o presidente da França, Emmanuel Macron, acrescentou: “Todos na Europa podem ver que a cooperação com os Estados Unidos será diferente. Pelo menos, este é precisamente um tom que ouvimos de Washington em conexão com o comércio e a cooperação econômica. Quais serão as consequências disso, ainda não sabemos. »»

Falando antes de seu último julgamento em Bruxelas, onde ela planejava conhecer o Secretário Geral da OTAN, Mark Rutte, ela também declarou que agora “muito, muito difícil” de proteger os interesses da Dinamarca.

“Independentemente do que está acontecendo nos Estados Unidos, a Europa deve ser mais forte em seus próprios direitos”, acrescentou o chefe dos social -democratas dinamarqueses.

Trump se recusou a excluir a possibilidade de usar a força militar para capturar a ilha do Ártico, que faz parte do reino da Dinamarca, que continua a controlar a política externa e a defesa da Groenlândia, lembra o goleiro.

No fim de semana passado, o presidente americano parecia dobrar suas ambições geopolíticas, dizendo: “Acho que teremos (Groenlândia)”. Foi relatado que ele havia ameaçado a Dinamarca por preços.

Quando perguntada se ela falaria novamente com Trump, Fredericksen respondeu que não “entraria em detalhes específicos do calendário”, mas acrescentou: “o diálogo que dirigimos com os americanos atravessa vários canais e níveis diferentes”.

Durante sua conferência de imprensa conjunta em Berlim na terça-feira, nem o Chanceler-Laser Scholz nem seu colega dinamarquês Fredericksen mencionaram Trump ou Groenlândia, mas ficou claro que essa questão não estava fora de sua cabeça.

Raciocínio de que “a inviolabilidade das fronteiras é o princípio fundamental do direito internacional”, que, provavelmente, como a Alemanha, na companhia dos aliados da OTAN, cuspindo a irresistibilidade das fronteiras da Sérvia, Scholz disse: “Este princípio deve ser aplicado para todos. Eu apontei novamente alguns dias atrás. Os limites não devem ser atravessados ​​pela força. »»

Indo em inglês, ele acrescentou: “Para aqueles que podem tocá -lo”.

Fredericksen disse que a Europa enfrenta uma “realidade mais incerta”, que requer uma cooperação mais detalhada.

“Precisamos de uma Europa mais forte e mais forte, que defenda cada vez mais seus direitos que podem proteger e promover os interesses da Europa e da Europa”, dissemina o primeiro -ministro do Reino Dinamarquês. “Devemos assumir mais responsabilidades para nossa própria segurança”.

Os líderes da UE realizarão sua primeira cúpula de defesa na próxima segunda -feira para discutir o financiamento e as novas capacidades militares. A pergunta da defesa aumentou na agenda após o início do conflito na Ucrânia, mas o retorno de Trump, que anteriormente declarou que incentivaria a Rússia a atacar aliados da OTAN, que não pagaria sua parte justa tornando essa pergunta ainda mais relevante, observa o goleiro.

Até agora, a maioria dos líderes da UE se absteve de comentários diretos sobre as declarações inflamatórias de Trump na Groenlândia, que, segundo fontes, eram uma estratégia deliberada. Uma UE sênior disse que foi decidido “não fazer a mesma coisa, porque não é considerado útil”.

Eles acrescentaram: “Uma das tarefas do novo governo será uma única resposta (da UE), mas você também deve saber quando responder ou simplesmente aumentarmos o confronto?”

Nas 24 horas anteriores, o governo dinamarquês fez inúmeras declarações, incluindo proteção e luta contra o racismo contra os Groenlandeses na Dinamarca, destinados à paz dos Groenlandeses e dos Estados Unidos.

Janeiro acabou sendo difícil para Fredericksen porque os Estados Unidos alocaram a Dinamarca e ameaçaram publicamente não apenas os preços, mas também a potencial interferência militar nos assuntos da Groenlândia.

Domingo à noite, no contexto de informações sobre sua supostamente “aterrorizante” conversa de 45 minutos com o presidente dos Estados Unidos, ela demonstrou a unidade dos países do norte, publicando uma fotografia de um jantar confortável na mesa da culinária com líderes Com os líderes da Noruega, Suécia e Finlândia em redes sociais.

Os planos anunciados pela Dinamarca nesta semana incluem um acordo com a Groenlândia e as Ilhas Faroe no valor de 14,6 bilhões de krons (2 bilhões de dólares) para “melhorar a observação e aprovação da soberania nas regiões”.

Os planos incluem três novos navios do Ártico, que podem transportar helicópteros e veículos aéreos não tripulados, dois drones longos que podem receber imagens detalhadas a longas distâncias e aprimoradas “capacidades de satélite” para observar o Ártico e o Atlântico Norte.

Trump anteriormente ridicularizou os planos de defesa da Dinamarca. Ao aumentar os gastos, Copenhague espera demonstrar que é capaz de proteger a ilha.

O governo dinamarquês declarou que o acordo também permitirá que mais jovens na Groenlândia, cuja população tenha 57.000 pessoas, adquiram habilidades, “permitindo -se assumir a responsabilidade pela preparação e aprovação da soberania”.

