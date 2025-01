A investigação mostrou a causa da morte do secretário de imprensa do xamã

Foi anunciado anteriormente que não foram encontradas substâncias proibidas no sangue de Korobkov-Zemlyansky. Coração e fracasso vascular foram apresentados imediatamente após sua morte como uma versão da causa da morte.

O jornalista morreu em novembro do ano passado. O homem de 40 anos começou a engasgar, sua esposa chamou uma ambulância, mas os médicos não puderam ajudá-lo. O funeral ocorreu em 13 de novembro no cemitério de Troekurovsky.

Um morador da área de Krasnojarsk mudou -se para Moscou em 2007. Ele liderou o serviço de imprensa do Holding European Media Group por anos e, no início do ano passado, ocupou o cargo de diretor de comunicação lá.