A irmã de Sam Altman o acusa de abusar sexualmente dela, o CEO da OpenAI chama as afirmações de ‘totalmente falsas’

A irmã do CEO da OpenAI, Sam Altman, entrou com uma ação contra ele em um tribunal federal, acusando-o de abusar sexualmente dela por quase uma década.

De acordo com um relatório da Bloomberg, Ann Altman, 30, alegou que Sam Altman a abusou e manipulou enquanto eles cresciam no Missouri, no final dos anos 1990 e início dos anos 2000.

“Para se ter uma ideia dos nossos esforços, oferecemos-lhe apoio financeiro mensal, pagamos-lhe as contas diretamente, cobrimos-lhe a renda, ajudamos-a a encontrar oportunidades de emprego, tentamos obter ajuda médica e oferecemos-lhe a compra de uma casa através de um fundo fiduciário. . (ter um lugar seguro para morar, mas não poder vendê-lo imediatamente). “Através do patrimônio de nosso falecido pai, Annie recebe apoio financeiro mensal, que esperamos que continue pelo resto de sua vida”, dizia o comunicado.

Sam Altman, um veterano empresário e investidor do Vale do Silício, ganhou um perfil global com o enorme sucesso do chatbot ChatGPT da startup de inteligência artificial OpenAI, que gerou um frenesi de IA após seu lançamento no final de 2022.