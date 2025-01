A Itália foi bloqueada pelo chatbot chinês Deepsek

Regulador de fiador italiano anunciadoque a bota de bate -papo chinesa bloqueou profundamente, pois ele não recebeu informações do desenvolvedor sobre como usar as informações pessoais do usuário.

Reuters NotasComo na quarta -feira, 29 de janeiro, a Deepseek ficou indisponível para baixar a App Store e o Google Applications na Itália.

As garantias solicitaram informações sobre quais informações pessoais chatbot coletando, das quais fontes, para quais propósitos foram armazenados na China. As informações fornecidas pelos desenvolvedores “foram consideradas completamente insuficientes”. Eles afirmaram que não trabalharam na Itália e que a legislação européia não se aplica a eles.

O DePseek é uma bota de bate -papo gratuita, cujo desenvolvimento lida com a startup chinesa com o mesmo nome. Foi fundada pelo empresário Lyan Wanfen 2023. A startup pertence ao fundo principal chinês do High Flyer (Wenfenn também está entre seus co-fundadores). A mesma empresa atua como o único investidor profundo. O aplicativo de bate-bota foi publicado em 10 de janeiro de 2025. No final do mês, quando o Deepseek começou a discutir nas redes de mídia e social, o aplicativo Preso Os principais aplicativos gratuitos primeiro no segmento dos EUA da App Store (fumando chatgpt e gêmeos do Google) e depois em russo. Os desenvolvedores da Deepseek afirmam que foram capazes de criar um modelo de IA que não seja inferior ao desenvolvimento avançado, incluindo a abertura.

