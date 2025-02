A jaqueta Arket Barn está finalmente de volta em estoque e na cor mais alta da primavera

Não é frequente que tenhamos uma nova tendência na jaqueta. Trincheiras, jeans, couro e camurça são todos clássicos que estão em rotação bastante regular há muitos anos. Mas 2024 viu um novo estilo realmente novo aparecendo em primeiro plano: a jaqueta do celeiro. Na verdade, era Arket Jaqueta infantil Em particular, que roubou as prateleiras no ano passado e nos armários mais elegantes.

Se você ainda não sabe do que estou falando, uma jaqueta de celeiro é uma dessas jaquetas de lona (geralmente bronzeadas ou bege) com um colar contrastante (geralmente mais escuro). Você pode ter ouvido dizer que é chamado de jaqueta ou jaqueta corporal e, embora seja sinônimo de marcas práticas de roupas ao ar livre como Barbour e Carhartt, foi criado de maneira zeitgeist pela fila e Prada, isso significa que agora você está agora iterações em todos os lugares em as coleções e designers de rua para 2025.

Arket Jaqueta de lona forrada A mais recente versão mais leve da jaqueta Arket Grange está de volta em estoque.

Embora agora existam muitas versões bonitas no mercado, Luxe Suécia em Zara tem O último sonho do Creme TotemeÉ o estilo Arket que é a compra da OG High Street, e quem todos Aparentemente, quero ter minhas mãos – algo mais fácil de dizer do que fazer quando ele rouba do estoque desde o ano passado.

A popularidade selvagem da jaqueta provavelmente deve -se ao fato de pregar a mistura difícil da competência para ser legal E brilhante. Sem esquecer que poderia ser facilmente confundido com um de seus altos colegas de designer.

Se você teve essa jaqueta exata no seu 2025 Moodboard ou se é novo na tendência e está apenas procurando investir no estilo final, você tem sorte – porque Arket simplesmente reabasteceu a jaqueta original e ainda importante, um novo Versão pronta para a primavera de sua jaqueta de celeiro. O novo estilo está disponível em uma tela bege mais clara e quase cremosa, com um pescoço de veludo com nervuras, uma combinação de cores que o torna ainda mais alto e polido que o original na minha opinião. Você pode dizer que eu já o adicionei à minha própria cesta? Estilizarei com jeans, mocassins e uma malha leve até os dias mais quentes, quando posso simplesmente jogá-lo em uma camiseta branca crocante.

Ouvi dizer que estava um pouco superdimensionado; portanto, respeite o tamanho padrão de uma aparência agradável ou um tamanho, se você quiser que se sinta um pouco mais refinado.

É certo que revende novamente rapidamente, então continue rolando para comprar a jaqueta, bem como mais das minhas jaquetas favoritas para a primavera de 2025 …

Compre a jaqueta Arket Barn

Arket Jaqueta de lona forrada Eu amo esta nova versão cremosa que parece ideal para os próximos meses de primavera.

Arket Jaqueta de lona forrada Se você preferir tons de caramelo mais ricos, a versão original sempre tem seu charme.

Compre mais jaquetas de celeiro

Derramar Amendoim da jaqueta de campanha de verão A nova jaqueta da campanha do ToTeme Summer consegue se sentir extremamente luxuosa.

Zara Jaqueta de couro em contraste na camurça 100% com dobra Você já tem (e gosta) de uma jaqueta de celeiro? Por que não brincar com a textura para uma aparência atualizada. Eu amo esse lindo número de camurça.

Pelourinho Jaqueta de celeiro de cole de cup-colar Um estilo clássico que você removerá a cada ano. Parece muito difícil também.

Para um Jaqueta utilitária em puro ciré ciré Eu tenho este e eu fui ENTÃO Impressionado com a qualidade e quão caro é. É um pouco acolchoado tão agradável e quente, e o comprimento curto funciona bem com jeans para mim (sou pequeno aos 5’2 “).

MANGA MANGA Denim Parka com colar contrastante Esta jaqueta mais clara será prática na primavera e no início do verão.

Loewe Casaco de algodão com algodão Vi alguns influenciadores carregando isso e caí rapidamente e com força no amor. O passe de cisalhamento acrescenta um belo toque de luxo.

Eu amo o jeito que essa versão Everlane era elegante com uma blusa branca e sandálias – é assim que eu imagino usar o meu em dias mais quentes. Everlane também é conhecido por clássicos de excelente qualidade.

Alinhar Jaqueta de pescoço de veludo maddi Se você não pode pagar a versão Loewe acima, este é um excelente alt de rua.