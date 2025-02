A jornada americana de Samay Raina interrompeu? O comediante que recebe um prazo de 4 dias da polícia de Mumbai para se juntar à investigação

Controvérsia de Ranveer Allahbadia: ignorando as súplicas de uma data diferida, a polícia de Mumbai e a célula cibernética de Maharashtra pediram ao comediante Samay Raina que se junte à investigação em andamento sobre a fila para o influente Ranveer Allahbadia ‘Watch Pouse the Sex’ no comentário da Índia. , que é antes de 17 de fevereiro.

No entanto, na quarta -feira, o advogado de Samay Raina informou à Cyber ​​Cell que o comediante está atualmente nos Estados Unidos e retornará em 17 de março. Samay Raina compartilhou documentos confirmando que ele teve shows em nós de 16 a 20 de fevereiro.

O comediante pediu à célula cibernética da polícia de Maharashtra que lhe desse tempo até 17 de março para aparecer pessoalmente.

Enquanto isso, foi relatado que a polícia de Assam estava viajando para Pune, onde reside Samay Raina. A polícia entregará um aviso em casa, pedindo ao comediante Samay Raina que apareça em Guwahati em quatro dias.

A equipe policial de Assam está a caminho da casa de Samay Raina na área de Balewadi em Pune, News18 relatado.

O comediante Samay Raina eliminou todos os episódios de “Índia Latent” de seu canal no YouTube, dias depois que o programa chegou a uma controvérsia em um comentário do influenciador Ranveer Allahbadia.

Em sua primeira resposta desde que a controvérsia eclodiu no início desta semana, o comediante Samay Raina disse que cooperaria completamente com todas as agências de investigação em sua investigação, acrescentando que os desenvolvimentos eram demais para ele.

Ranveer Allahbadia, 31 anos, se viu no centro de uma grande controvérsia depois que seus comentários sobre pais e sexo no programa Raina se tornaram virais nas redes sociais na segunda -feira, o que causou uma reação generalizada e a polícia de Mumbai e Guwahati.

Ranveer Allahbadia, amplamente conhecido como Beerbiceps, pediu desculpas por seu “período de julgamento”, mas o problema continua a atrair atenção.

Na quarta -feira, a Polícia de Mumbai registrou as declarações de quatro pessoas, incluindo a influência das redes sociais, apoiam Mukhija, que também apareceu no programa. De acordo com um funcionário da delegacia de Khar, as declarações foram retiradas de quatro pessoas, incluindo o gerente do Beerbicep, mas não o próprio Ranveer Allahbadia.

