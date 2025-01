A jovem patinadora artística de Kostroma voltou da Constelação Kaluga com uma medalha de ouro

O Comitê Regional de Educação Física e Esportes relata o desempenho bem-sucedido das patinadoras artísticas de Kostroma no primeiro torneio russo de patinação artística infantil e juvenil “Kaluga Constellation”, que terminou em 18 de janeiro em Kaluga.

As competições, que aconteceram nas segunda e terceira categorias esportivas, reuniram mais de 60 participantes de 14 regiões do país. A região de Kostroma foi representada por duas jovens patinadoras artísticas – Milana Logunova e Maria Medvedeva.

As meninas tiveram um desempenho mais do que digno – Maria Medvedeva voltou a Kostroma com uma medalha de ouro.