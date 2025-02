Devido ao inverno anormalmente quente, o Kalmykia foi incluído no aumento do risco na disseminação de pragas solares.

Para a rápida prevenção da ameaça às terras agrícolas na região, são tomadas medidas completas para combater as pragas.

No ano passado, a vigilância fitossanitária para detectar parasitas de críquete na República realizou 1065,75 mil hectares de terras agrícolas em uma área, uma colônia foi observada em uma área de 63,58 mil hectares. Consequentemente, o trabalho de caça foi realizado no território de 45,55 mil hectares. Para a conclusão das tarefas, foram envolvidas 144 unidades de equipamentos, incluindo 3 planos agrícolas.

No ano passado, 10 milhões de rublos foram alocados do Fundo de Reserva para Culturas Agrícolas no ano passado para eliminar as pragas particularmente perigosas das culturas agrícolas, que excederam 2023 em mais de 10%. Em 2025, espera -se que o volume de medidas preventivas e de caça aumente.

Dos três tipos de gafanhotos comuns ao Kalmykia – é a Prússia asiática, marroquina e italiana, a última espécie que cobriu quase todo o território da República no ano passado. Este ano, espera -se que a propagação de PRUs italianos na mesma escala.