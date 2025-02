Locais de lixo nas estradas de desvio das cidades são frequentemente cheios de resíduos de construção. Agora, este é o problema dos operadores regionais e residentes dos distritos em que os resíduos de construção são jogados fora em tanques. Se o documento for aceito, as regiões poderão determinar independentemente o procedimento de acumulação, transporte, processamento, remoção, funeral de tais resíduos. Bem como determinar os requisitos para o processamento de resíduos de construção.

“Os comentários foram recebidos da GPU do Presidente da Federação Russa. Esperamos que, no mês seguinte, enviemos o projeto de lei para consideração na primeira leitura da reunião plenária e que será assumida na sessão da primavera, “Kogan disse.

O operador ecológico russo (REO) relatou que, na segunda leitura no documento, é necessário explicar os novos termos “desperdício de melhoria” e “desperdício de equipamentos técnicos e explicar a qual classe de perigo eles se relacionam. Além disso, é necessário para determinar quem determinará em qual ordem determinará que esse desperdício não se relaciona com o RSW.

“No caso de aprovação do projeto de lei, levando em consideração as mudanças, ele começa a agir em 1 de setembro de 2025. O desperdício de construção requer um sistema de exportação transparente e regulamentado, como já feito com RSU”, afirmou a empresa.