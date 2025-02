A lei sobre o período de resfriamento, quando os empréstimos serão emitidos em vigor em 1º de setembro

Especialista do Soldenkov: um empréstimo com uma violação dos antifrods não pode ser devolvido

A partir de 1º de setembro de 2025, uma lei entrou em vigor, permitindo que os mutuários não reembolsem um empréstimo se for emitido em violação às regras anti-minoros. No entanto, como ressalta o chefe do especialista em Banka.ru Inna Soldlenkova, isso só é possível se o assunto criminal tiver sido lançado em captação de recursos.

Nesse caso, o Banco ou a Organização da Microfinancia perde o direito de pedir ao cliente que cumpra as obrigações sob o contrato, assuma juros e transfira a dívida para as agências de recuperação, escritas escritas “Melhor”.

Especialistas sugerem que as inovações podem limitar temporariamente a disponibilidade de fundos de crédito para determinadas categorias de cidadãos que precisam de financiamento urgente, o que, por sua vez, levará a uma redução no número de empréstimos concedidos e empréstimos. Entre outras coisas, os clientes terão a oportunidade de abandonar o produto durante o período de resfriamento, mesmo que não esteja vinculado a ações fraudulentas, observa o especialista.

“No entanto, isso não deve ser refletido globalmente sobre a acessibilidade dos empréstimos para a população, porque não limita as condições de sua emissão, mas apenas um pouco ajusta o mecanismo e não requer despesas significativas para a reestruturação da profissão de processos, “Disse soldado.

