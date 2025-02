A libertação do chefe do exército de UPendra Dwivedi da viúva do Brigadeiro Lidder, que morreu em 2021 Crash

O chefe do Exército, Usendra Dwivedi, lançou o livro “I Am Soldier’s Wife” no sábado. O livro foi escrito por Geetika Lidder, esposa do falecido brigadeiro Lakhwinder Singh Lidder, que morreu em um acidente de helicóptero em dezembro de 2021. O acidente em Nilgiri Hills de Tamil Nadu também afirmou a vida do ex -chefe da Defesa General Bipin Rawat.

Falando no evento, o general Dwivedi disse: “Este volume corretamente intitulado ‘Eu sou a esposa de um soldado’ encapsula, não apenas a vida de um soldado, mas a essência de um marido devoto, um pai apreciado e um aspirante a líder do exército Indiano em geral, e o Regimento de Rifles J&K em particular.

Ele falou sobre liderança e descreveu quatro qualidades -chave. “Eu chamo quatro C. Isso é caráter. Concorrência. Comportamento e comprometimento”, disse ele. “Pode não ser um exagero se eu mencionar aqui que esses quatro C provavelmente foram inspirados pela personalidade de Lakhwinder”.

Refletindo sobre o serviço do The Brigadeir Lidder, ele disse: “Um homem cuja vida era um testemunho de coragem, integridade, realizações e compromisso inabalável com a profissão de …”

“Seu jogo repentino, juntamente com o primeiro CDS Bipin Rawat, no trágico choque, deixa um vácuo indelével no coração de todos que o conheciam e admiram os valores que ele defendeu”, acrescentou.