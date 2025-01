"A libertação mais rápida desde os anos 80". Cecília Sala da Fazio, toda a verdade: "Quando percebi que era refém"

“Agora posso dormir, com ajuda. Tive a sorte de só poder ficar lá por 21 dias.” Cecília Sala volta à TV dez dias depois de retornar à Itália: o jornalista de Folhadetido numa cela em Teerão Irã de 19 de dezembro a 9 de janeiro foi convidado no estúdio de Fábio Fazio UM Como está o tempo?no Nove. “Uma libertação tão rápida não ocorria desde a década de 1980”, sublinha.

O correspondente relembra os primeiros dias de cativeiro: ‘Deram-me um livro, Kafka na praia Por Murakami. eu tinha pedido o Alcorão em inglêsConhecendo os precedentes, imaginei que teria que ficar muito tempo na cela e pensei que o Alcorão fosse acessível, mas eles recusaram.” Trancado em uma sala 2×3, sozinho, Sala é obrigado a ler primeiro os ingredientes do pão em uma embalagem.

Então os telefonemas, confere. com a Itália: “O primeiro que acabou de dizer que fui preso e que não fiquei ferido”. Depois as conversas com a jornalista Daniele Raineri, sua amiga: “Conseguimos falar em código, para nos comunicarmos um pouco mais”. Os torturadores exerceram pressão psicológica sobre ela, permitiram que ela tivesse algumas conversas mais descontraídas e depois me espancaram. Eles perguntaram se eu preferiria isso a pizza com massa romana ou napolitana, coisas que só quem já esteve na Itália sabe. Uma forma de dizer: nós te conhecemos bem…”.

Fazio pergunta a ela sobre a suposta intervenção de Elon Musk nas negociações para libertá-la. “Ninguém da minha família, nem Daniele, jamais falou com Musk. Minha família tentou entrar em contato com alguém, Daniele contatou o contato de Musk em Stroppa, na Itália e perguntou se poderia divulgar a notícia. eu sabia que havia um contagem regressiva do qual eu tinha muito medo,Inauguração de Trump. Se ele tivesse chegado ao poder e a guerra aberta tivesse começado entre Israel e o Irão, teria sido muito complicado resolver a minha situação.”

“O último interrogatório antes da minha libertação”, no dia anterior, “durou 10 horas com pequenos intervalos e sentei-me encapuzado em frente a uma parede. “Também sentei no banheiro com capuz e dormi com a luz acesa, 24 horas por dia. Você não confia mais na sua memória, é um jogo psicológico difícil.” A única notícia de fora que chega à sua cela é a morte do presidente americano Jimmy Carter: “Ele foi o presidente da crise dos reféns de 1979, foi isso que percebi que era refém“.

Na cela ao lado dela estava uma menina: “Senti ela correndo para bater a cabeça na porta, ouvi gritos e sons de partir o coração. Tive medo de perder o controle, tive medo da minha cabeça.”