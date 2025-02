O esforço para limpar o rio Yamuna começou em Delhi, cumprindo uma importante promessa eleitoral do BJP. O tenente governador de Delhi, VK Saxena, introduziu ferramentas como skimmers de lixo, colheitadeiras de ervas daninhas e artesanato de dragagem. O BJP planeja concluir a limpeza do rio em três anos. Essa iniciativa foi um ponto focal nas recentes eleições de Délhi, que venceu o BJP. Várias agências estão colaborando para impedir que o lixo entre no rio.