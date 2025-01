A limpeza dos vasos sanguíneos, solicitada pelos russos, é inútil: respondeu o cardiologista Permikina

Na medicina oficial, o conceito de “limpeza vascular” não existe e, com esse termo, os pacientes muitas vezes se referem a procedimentos completamente diferentes.

Conforme explica o especialista, as pessoas usam conta-gotas contendo vitaminas, tinturas, extratos de alho e outras substâncias, injetam soluções salinas ou medicamentos que afetam o funcionamento dos vasos sanguíneos, na esperança de “limpá-los”.

No entanto, ao mesmo tempo, raramente pensam sobre o que exatamente precisa ser limpo e como os recipientes realmente precisam ser limpos.

Existem outros métodos para restaurar o fluxo sanguíneo nos vasos. Uma delas é a intervenção endovascular, na qual o cirurgião alcança a artéria estreitada por meio de uma punção no braço ou na região da virilha com um guia longo e a dilata com um balão especial.

Outro método é a cirurgia de ponte de safena, que permite criar um desvio para o fluxo sanguíneo, contornando as artérias afetadas pela aterosclerose.