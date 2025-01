A linguagem corporal de Meghan Markle revela traços de seu caráter: comentários de especialistas sobre a esposa do príncipe Harry

Meghan Markle parece estar abrindo caminho para uma nova carreira solo após seu tão esperado retorno às redes sociais. Após um hiato desde seu casamento com o Príncipe Harry em 2018, a Duquesa de Sussex marcou seu retorno ao Instagram com duas postagens no dia de Ano Novo.

Uma postagem apresentava o trailer de seu próximo programa de culinária da Netflix, With Love, Meghan, enquanto a outra a mostrava curtindo um momento sereno na praia, vestida de branco e desenhando “2025” na areia. As postagens geraram discussões sobre a nova direção profissional de Meghan, com muitos notando seu comportamento confiante.

O especialista em linguagem corporal Darren Stanton, falando em nome da Betfair Slots, analisou o comportamento de Meghan no trailer. Ele notou que ela parecia “extremamente confiante” e não demonstrou nenhum desconforto.

Segundo Stanton, os gestos e expressões de Meghan indicavam uma clara intenção de focar em projetos independentes, e o Príncipe Harry fez apenas uma breve aparição no clipe.

“Através deste clipe quase parece que Meghan está criando sua própria carreira solo, este é o início de uma nova era para ela. Ela está extremamente confiante com sua linguagem corporal e sorri muito”, disse Stanton.

“Ela está deixando bem claro o foco dela, que é fazer projetos solo. Ela não parece nem um pouco desconfortável; Ela parece muito confiante e animada na frente da câmera. “Meghan está quase indicando que está se preparando para uma nova carreira solo”, acrescentou.

Com amor, Meghan Espera-se que o programa Netflix de Meghan seja o início de seus esforços solo. A série de oito episódios mostrará suas habilidades culinárias, panificadoras e anfitriãs, apresentando uma mistura de receitas internacionais e de inspiração britânica.

A Netflix compartilhou anteriormente o trailer de With Love, Meghan. Os usuários das redes sociais responderam com muitos deles criticando a gigante OTT por fazer shows com a esposa do Príncipe Harry.

Fonte