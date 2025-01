A linha de frente da guerra tecnológica está na Ásia

Uma luta tecnológica entre as duas superpotências nunca está longe. Esta semana, o Wall Street Journal relatou uma violação das redes de telecomunicações dos EUA por um grupo de hackers chinês conhecido como “Salt Typhoon”, cujo objetivo era aparentemente obter informações sobre as atividades de escuta telefônica dos EUA. Em ambos os países, a profunda desconfiança levou a uma política de rejeição da infra-estrutura digital de cada um; Tio Sam proíbe Huawei, empresa chinesa, de instalar seu kit de telecomunicações nos Estados Unidos; A China desencoraja a venda de servidores e produtos de computação em nuvem do Vale do Silício dentro de suas fronteiras.

No entanto, em grande parte do mundo, as infra-estruturas americana e chinesa — os centros de dados, os cabos e fios submarinos que sustentam a Internet — estão lado a lado, enquanto os dois países competem por quota de mercado, lucros e influência geopolítica. A competição mais acirrada acontece na Ásia. Lá, a presença de empresas chinesas de infraestrutura digital já é substancial. Cerca de 18% de todos os novos cabos submarinos em todo o mundo nos últimos quatro anos foram construídos por uma única empresa continental, muitos deles passando pela Ásia. A operação em nuvem do Alibaba está ativa em nove países asiáticos e a Huawei construiu muitas redes móveis.

O sucesso da China reflecte, em parte, um plano governamental. A sua estratégia Digital Silk Road, um desdobramento da iniciativa Belt and Road do presidente Xi Jinping, visa dominar o acesso à Internet na região. Também ajuda o facto de as empresas chinesas serem inovadoras e mais baratas do que as americanas, embora algumas sejam ajudadas por subsídios governamentais ocultos. Segundo uma estimativa, os serviços de nuvem chineses custam 40% menos do que os executados nos Estados Unidos.

Se a China dominasse a infra-estrutura digital da Ásia, as consequências seriam profundas. O Partido Comunista, no poder, quer estabelecer as regras que regem os dados e a Internet. A influência da China nos organismos mundiais de definição de normas técnicas cresceu e promoveu uma visão de “soberania de dados”, sob a qual os governos controlam a informação e garantem que esta seja armazenada localmente, para que nada possa escapar ao alcance do Estado.

Dilema digital

Pior ainda, a infraestrutura digital gerida pela China poderá expor os países asiáticos a riscos de espionagem e sabotagem. Alguns governos são complacentes com isso. Eles não deveriam estar. Hackers chineses roubaram informações sobre o Mar da China Meridional das Filipinas e atacaram o campo de gás Kasawari, na Malásia, que fica em águas reivindicadas pela China.

Quando as redes de telecomunicações móveis estavam a ser construídas na década de 2000, duas empresas chinesas, Huawei e Zte, derrotaram de forma sólida os seus rivais americanos e europeus na Ásia. Mas isso não significa que as empresas chinesas vencerão necessariamente a batalha para fornecer a próxima geração de infra-estruturas digitais. O ciclo de investimento mal começou. As empresas tecnológicas investirão dezenas de milhares de milhões de dólares anualmente em centros de dados na Ásia nos próximos anos. E o quadro está longe de ser uniforme. Um estudo revela que a China domina os centros de computação em nuvem em cinco dos 12 países asiáticos, os Estados Unidos lideram em cinco e estão empatados em dois. Alguns países, incluindo a Índia, tornaram-se recentemente mais cautelosos relativamente ao risco de segurança representado pelas empresas chinesas.

Para prevalecer, os Estados Unidos deveriam concentrar-se em três prioridades. A primeira é ser mais duro com os seus aliados do tratado que se tornaram totalmente dependentes da China, especialmente a Tailândia e as Filipinas. Este último está a intensificar os seus laços militares com os Estados Unidos, mesmo quando a sua infra-estrutura digital é vulnerável, o que faz pouco sentido. Alguns países, como o Paquistão e o Camboja, cederam a soberania digital à China e são causas perdidas.

Em segundo lugar, os Estados Unidos deveriam procurar desenvolver uma aliança asiática para a segurança cibernética e a inteligência artificial. Em 2017, Donald Trump abandonou um ambicioso acordo comercial regional, a Parceria Transpacífico, que teria regido o comércio digital, entre muitas outras coisas. Reacender isso será impossível dada a viragem proteccionista da América, mas é plausível que um acordo mais próximo possa ser alcançado com alguns países, dando-lhes acesso à tecnologia americana em troca de garantias de maior cautela face aos riscos de segurança chineses.

Finalmente, as agências de inteligência americanas poderiam lançar mais luz sobre as travessuras cibernéticas chinesas. O conhecimento público sobre a extensão da espionagem e do hacking chinês é limitado. É hora de aumentar a conscientização de que a infraestrutura digital chinesa barata tem um problema.

© 2025, The Economist Newspaper Ltd. Todos os direitos reservados. Extraído de The Economist, publicado sob licença. O conteúdo original pode ser encontrado em www.economist.com