O escritório do promotor holandês diz que um dos tráfico de drogas mais procurado na Europa vive na Serra Leoa. Jos Leideckers, que teria o filho – no presidente do presidente deste país africano, foi condenado a 24 anos de prisão.

Segundo o The Guardian, essa declaração foi feita depois que a mídia holandesa publicou um vídeo que mostra como um traficante de drogas cruel no serviço religioso de Ano Novo está ao lado da família presidial da Serra Leoa. O Sierra Leone Information Bureau disse que estava investigando que havia usado proteção de alto nível.

Leedeckers, que aparece na lista de pessoas mais procuradas na Holanda e na Europol, foi condenado à revelia pelo Tribunal de Roterdã em junho do ano passado por 24 anos de prisão pelo transporte de seis medicamentos com um peso total de 7000 kg de cocaína, assalto à mão armada na Finlândia e ordenando assassinato. Em setembro do ano passado, o tribunal belga o condenou a 10 anos de prisão por tráfico de drogas e ataques.

A polícia holandesa também suspeita de participar do suposto desaparecimento, assassinato e tortura de Naima Jilal, uma mulher que desapareceu em Amsterdã em 2019, observa o guardião.

Jornalistas holandeses descobriram que um homem de 33 anos estava escondido na Serra Leoa e publicou um vídeo que mostra como um homem, provavelmente Leedeckers, estava sentado em serviço religioso em duas fileiras atrás do presidente Sierra Leon Maada Biode.

A agência de notícias da Reuters, que verificou o vídeo, informou que Leideckers estava sentado ao lado de uma mulher que é filha de Bio, Agnes, e, como afirmou, era casada com Leideckers. Nem a agência da Reuters nem o escritório do promotor da Holanda confirmaram seu vínculo.

O Departamento de Serrera Leone disse que a polícia do país está pronta para cooperar com o governo holandês, a Interpol e outras agências policiais internacionais.

A declaração indica que o presidente do país “estava presente em muitos eventos familiares de férias” e “não sabe nada sobre a personalidade e os problemas descritos em detalhes nos relatórios dessa pessoa”.

Sierra Leone suspeita -se que seja um ponto de transbordo para grandes lotes de cocaína latino -americana que vão para a Europa, observa o guardião.

Leedeckers, um dos principais players do comércio internacional de cocaína, também é culpado de clareamento dezenas de milhões de euros e centenas de quilogramas de ouro, de acordo com sua lista da UE mais procurada.

A declaração do escritório do promotor holandês diz que foram pelo menos seis meses na Serra Leoa, e a prioridade era a prioridade de entregá -lo à Holanda para cumprir sua sentença. Para informações importantes que levarão à sua prisão, uma recompensa de 200.000 euros foi oferecida.

Enquanto isso, na segunda -feira, ele ficou conhecido que o ex -jogador de futebol da seleção nacional da Bélgica Raja Nainghlan foi preso como parte da investigação sobre viciado em drogas na Europa, observa o guardião.

Supõe -se que substâncias proibidas foram transportadas pelo porto de Antuérpia, o Ministério Público de Bruxelas disse que 30 pesquisas em casas foram realizadas na segunda -feira na investigação. O nome de Naggolan foi mencionado na mídia local. Segunda de manhã, a noite informou que o advogado do jogador de futebol, que estava jogando pelo clube belga “Lokenen-Tems”, disse que estava indo para uma reunião com seu cliente e não tinha informações concretas sobre as acusações.