A Lua Azul é um curto drama Richard Linkler em um poeta escrito pelo sucesso americano com o mesmo nome. Um filme simples e agradável em que Ethan Hawk Solaes

Lua azul (lua azul) mostrada no Festival de Berlim – o drama de Richard Linkleter, que atirou na “adolescência” e na trilogia “antes do pôr do sol”, “antes do amanhecer”, “antes da meia -noite”. Como em todos esses filmes, na nova imagem, o diretor interpreta Ethan Hawk – uma hora e meia na verdade ele realmente sola, dando ao monólogo do infeliz autor Lorentz Hart músicas uma após a outra; Ele é apoiado por personagens secundários, realizados por Margaret Kuelly, Andrew Scott e Bobby Cannawal. Uma foto, que dificilmente dirá algo novo ao espectador, mas definitivamente o confortará, diz o crítico de cinema Anton Dolin.

Acredita -se que os visitantes do festival estejam apenas esperando um cinema experimental, desagradável e relevante. Mas esse não é o caso: como qualquer outro espectador, eles precisam confortar seus óculos – para sorrir enquanto assistem e chorando e, o mais importante, esquece os pesadelos do lado de fora da janela. Esta oportunidade em Berlim-2025 foi dada a todos por “Blue Moon”, por Richard Linkler.

Este Bayop envia os espectadores diretamente ao longo dos anos, Trume Kapot e os irmãos Gershvin, jazz e musicais, a Era de Ouro de Hollywood – “Casablanca” na China. Até a grama, provavelmente, era visivelmente mais verde naqueles anos abençoados. O tempo da ação, no entanto, é sombrio de 1943.

Em sua primeira cena, estamos testemunhando a trágica morte do personagem principal. Em novembro do mesmo ano, o compositor Lorenz Hart perdeu a consciência nas ruas molhadas de Nova York após o próximo consumo solitário e morreu de repente. Ele tinha 48 anos. No entanto, o Linkleiter – um mestre da conversa leve e as esperanças irreais completas na melancolia – imediatamente reproduzem a ação há alguns meses.

Primavera do mesmo ano, e Lorenz Hart com sua mãe oficial senta -se em uma cama cheia de teatro, assistindo o “Oklahoma!” As músicas para as músicas que soam lá, que o público entusiasmado já está ensinando de coração, escreveu um novo Ko -Autora de Rogers, Oscar Hammerstein II. Ela enlouqueceu com ciúme e indignado, Hart escapa da ovação final e a primeira a chegar ao bar por perto, onde a festa começará para a estréia.

Mas acredite ou não, não lhe traz um desejo de ser um ex -parceiro ou nobre para parabenizá -lo por seu sucesso. Deve vir aqui por vinte anos -o coração do coração deve surgir ao qual o poeta é sem esperança e desinteressadamente apaixonado. Toda a ação do filme acontece nessas quatro paredes. Para Hart, que sofre de solidão, eles são uma gaiola dolorosa, porque ele é um espectador moderno que perdeu a luz fraca e a torneira atrás do piano, a zona de conforto.

“Eu não sou um assassino” – uma comédia de Richard Linkler sobre um professor que trabalha na polícia e se torna um “assassino contratado” limpo Mais precisamente os assassinos, porque para cada tarefa ele tem uma personalidade separada

LinkEleletiter mostrou repetidamente seus filmes em Berlim, a estréia dos projetos mais ambiciosos de um americano fértil – que está filmando há muitos anos seguidos “adolescência” e uma trilogia de amor ainda mais longa “antes …” aqui. Em todas essas fitas, o papel principal foi desempenhado pelo artista regular do Linterter e seu amigo Ethan Hawk. Ele também foi chamado ao papel de Lorerent Hart, nas melhores tradições de Hollywood, descarregando o artista com maquiagem hábil, mas ele ainda não é completamente irreconhecível. Ao contrário do exposto, este é realmente um filme solo Hawka, o restante no drama de seu personagem são apenas estatistas (esse pensamento é obsessivamente ouvido da tela várias vezes). E, é claro, ele tenta todos os seus poderes, mostrando uma aula de atuação alta – especialmente quando ele leva em consideração não muito fascinante e nem um material original.

A idéia do roteiro veio com um escritor e dramaturgo Robert Kaplo (escreveu outro Bayopic de Close Era para Lincent, “Eu e Orson Wells”) depois de ler um correspondente entre a garota desconhecida de Hart chamada Elizabeth. Ele permaneceu criado o lugar da ação e biografia de heroína, e o charme de canto Margaret Kuelly, o mais procurado -o -C, finalmente concluiu a questão. Sua Elizabeth é independente e inteligente, embora forçada a fingir ser um tolo no vestiário patriarcal da Broadway: sem isso, você não pode fazer uma carreira. Amor com atordoado depois que ela fracassou, seu lugar está ocupado tocando amizade e confiança nos relacionamentos.

À vontade dos Caplers ou Lynch, a idéia e a estrutura de caráter de Sirana de Bergerak são copiadas na Lua Azul. No centro do evento, ele está infeliz no amor de um poeta, uma infinitamente talentosa, mas feia, camuflando feridas espirituais com elegante humildade. Seu escolhido é apaixonado pelos outros, embora ele não atinja a harmonia desejada com ele (para que o público queira apaixonadamente os personagens centrais da felicidade um com o outro, tudo foi feito). Este Sirano e Cruel – que não percebe o próprio oponente – Richard Rogers (a restrição de Andrew Scott, sacode a impulsividade de Hart). Mesmo um bom amigo artista neste caso é um Irônico e Compassivo Barmen Eddie (Bobby Cannawal). A menos que essa peça seja jogada em versos, mas em prosa. Em vez de poesia parar os sucessos de Rogers-Hart, “My Funny Valentine”, “Lady Is A Tramp” e, de fato, “Lua Azul”.

O sofisticado e esclarecido Hart reclama que as coordenadas estéticas agora estabeleceram um “Oklahoma!” Com seu grito estúpido. Mas é improvável que o roteirista e o diretor sugeriram sutilmente a situação atual na América. Em vez disso, de uma maneira antiga, eles assumiram o tópico eterno de quão insatisfeitos estão em sua vida pessoal talentosos e como a arte é incapaz de curar feridas mentais. Talvez isso possa ser discutido com isso: quarenta confortos, seu filme, sem dúvida, apresentou a Berlim em questão.

