A luminiscência é usada pelos dentistas Lipetsk para tratar melhor os lábios

Os dentistas da clínica dental Lipetsk n ° 1 usam lumocrotes. Eles, portanto, revelam os processos inflamatórios e a oncologia na cavidade oral.

Conforme indicado pelo teatro, o Ministro da Saúde da Região Lipetsk Anna Markova, a mucosa normal da boca durante a oficina do médico é verde. Processos inflamatórios, revestimento bacteriano no idioma e biofilos brilham em vermelho. Doenças a pé e câncer são visualizados na forma de um forte escurecimento heterogêneo. As lesões são visualizadas na forma de uma leve gradação.

“Na presença de mudanças patológicas na cavidade oral, o paciente é registrado por um oncologista no dispensário oncológico regional de Lipetsk”, disse ela.