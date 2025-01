A mãe do técnico do Bengaluru, Atul Subhash, teve a custódia de seu neto negada; SC declara seu ‘desconhecido’ ao menino

A batalha pela custódia do filho de quatro anos de Atul Subhash tomou um rumo dramático quando o Supremo Tribunal da Índia negou recentemente uma petição da sua mãe, Anju Devi, para a custódia do seu neto. Durante o processo, o Ministro Nagaratna comentou: “Lamento dizer, mas a criança é uma estranha para o peticionário”, destacando a falta de familiaridade entre a avó e a criança. NDTV relatado.

Atul Subhash e Nikita Singhania se casaram em 2019 e deram as boas-vindas ao filho em 2020. No entanto, após uma altercação em 2021, Nikita saiu de casa e, em 2022, abriu um processo contra Atul Subhash e seus familiares.

A mãe do técnico de Bengaluru, Atul Subhash, advogada de Anju Devi, enviou fotos mostrando as interações entre seu cliente e o menino de quatro anos quando ele tinha apenas dois anos.

No entanto, essas evidências pouco influenciaram a opinião da Suprema Corte.

O paradeiro atual do filho de Atul Subhash e Nikita Singhania foi revelado durante a audiência na Suprema Corte pelo advogado de Singhania. O menino estaria frequentando um internato em Faridabad, Haryana.

A advogada de Nikita Singhania informou ao tribunal que ela em breve levaria seu filho para Bengaluru, onde poderia cuidar dele após as recentes condições de fiança.

À medida que os processos judiciais continuam, com outra audiência marcada para 20 de janeiro de 2025, as preocupações com o bem-estar da criança continuam a ser primordiais.