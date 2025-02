A máfia assalta o deputado do Congresso em Assam, o partido exige ação; Himanta Sarma responde

O vice do Congresso Rakibul Hussain e seus agentes de segurança foram atacados por um grupo de agressores mascarados no Distrito de Assam Nagoon na quinta -feira, enquanto o ministro estava indo para uma reunião de trabalhadores do partido.

De acordo com as testemunhas oculares, um grupo de pessoas com um rosto de tecido preto confrontou o comboio de Hussain, acenou bandeiras pretas e depois jogou um ataque físico. Enquanto Hussain escapou ileso, dois de seus agentes pessoais de segurança sofreram ferimentos leves.

Para dispersar os atacantes e garantir a segurança de Hussain, o pessoal de segurança disparou nos tiros aéreos.

Os vídeos do incidente, que se tornaram virais nas redes sociais, mostram que o deputado é atacado com morcegos de críquete enquanto tenta fugir de uma scooter.

Condenando o ataque como “uma tentativa de intimidar os processos democráticos”, Hussain pediu a seus apoiadores a manter a calma. Enquanto isso, o Partido do Congresso exigiu uma investigação completa sobre o período de segurança.

“A maneira pela qual nosso parlamentar foi atacado deixa claro que o Departamento de Origem, que está sob o ministro principal de Assam, Himanta Biswa Sarma, e seu governo falhou. Se um parlamentar nomeado pode ser atacado ao longo do caminho como este , e mesmo quando Rahul Gandhi veio para Assam, eu também fui atacado, mas nenhuma investigação ocorreu “, disse o presidente de Assam, disse o Congresso de Assam, Bhupen Bora.

O líder do Congresso, Gaurav Gogoi, afirmou que “a democracia está ameaçada” em Assam e que o povo do Estado quer liberdade do suposto ‘Gna raj’ (Cultura de Goon).

“O ministro principal deve pelo menos considerar seu dever constitucional para com a polícia de Assam e os civis inocentes no mercado. Se os bandidos tivessem assumido a metralhadora, uma terrível tragédia poderia ter ocorrido”, disse Gogoi.

O líder da oposição no Assam de Assam, Deberata Saikia, disse que um deputado atacado levanta sérias preocupações.

“Quando o ministro principal afirma na Assembléia que a lei e a ordem melhoraram, mas mesmo um parlamentar não é seguro nas ruas, ele levanta sérias preocupações. Como um deputado poderia ser atacado dessa maneira?, Já que ele duvida da regra de lei e ordem “, disse ele.

Himanta Sarma garante mais segurança

Enquanto isso, o primeiro -ministro Himanta Biswa Sarma disse que o incidente ocorreu em “seu próprio lugar” e que esses incidentes estavam acontecendo há um tempo. Ele acrescentou que a segurança do deputado aumentaria.

“É seu próprio lugar. Ele foi perseguido por pessoas de lá. Esses incidentes estão acontecendo há muito tempo. Forneceremos mais segurança no futuro ao visitar esses lugares”, disse o primeiro -ministro da Assembléia.

Rupahihat, onde ocorreu o incidente, se enquadra no círculo eleitoral de Nagaon, que anteriormente era sede de Hussain. Pradyut Bordoloi do Congresso é o atual deputado.

Atualmente, Hussain representa Dibri Lok Sabaha, que vence por uma margem recorde de mais de 10 lakh de votos.

Seu filho, Tanjil Hussain, tocou o Bypoll para o círculo eleitoral da Assembléia de Samaguri, que Hussain havia representado durante cinco mandatos, mas perdeu para o candidato do BJP, o diplu Ranjan Sarma.

Vários incidentes de violência no círculo eleitoral e nas áreas próximas foram relatadas no período anterior às polas em novembro do ano passado.

Postado em: 20 de fevereiro de 2025

