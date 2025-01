A maior reunião hindu da Índia começa com segurança assistida por IA

Grandes multidões de peregrinos na Índia tomavam banho sagrado em busca de libertação espiritual, como Maha Kumbh Melaele festival hindu considerada a maior congregação religiosa do mundo, começou na segunda-feira no estado de Uttar Pradesh, no norte do país.

Inteligência artificial– Câmeras de segurança induzidas foram instaladas para testes completos para garantir a segurança dos visitantes.

O Maha Kumbh, profundamente enraizado na mitologia hindu, é celebrado a cada 12 anos nas margens do rio, na cidade de Prayagraj. Este ano acontecerá de 13 de janeiro a 26 de fevereiro.

Prayagraj, anteriormente Allahabad, é considerado particularmente sagrado para os hindus, pois é o lar de Triveni Sangam, a confluência sagrada dos rios Ganges, Yamuna e o mítico Saraswati.

As autoridades afirmaram que no primeiro dia milhões de peregrinos tomaram banho procurando purificar-se dos pecados e alcançar a libertação espiritual. Vaibhav Krishna, um alto funcionário da polícia de Uttar Pradesh, disse que cerca de cinco milhões de pessoas se banharam em águas sagradas na manhã de segunda-feira e que todos os preparativos para o festival foram feitos.

Não apenas peregrinos de diferentes estados da Índia, mas também mais de 1,5 milhão de turistas estrangeiros deverão participar do encontro.

O governo indiano disse no início deste mês que, como o evento promete ser o maior encontro do mundo, com a participação esperada de mais de 400 milhões de devotos, as medidas de segurança foram reforçadas para garantir um evento tranquilo.

Além da inteligência artificial e da vigilância por drones para monitorar a vasta área de Maha Kumbh, um comunicado oficial disse que, pela primeira vez, os drones subaquáticos fornecerão vigilância 24 horas por dia sob os rios.

O primeiro-ministro Narendra Modi disse que o Maha Kumbh já começou, reunindo inúmeras pessoas numa confluência sagrada de fé, devoção e cultura. “O Maha Kumbh incorpora a eterna herança espiritual da Índia e celebra a fé e a harmonia”, escreveu ele no X.