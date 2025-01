A maioria das agências de espionagem americanas acredita que a síndrome de Havana provavelmente não foi causada por um inimigo estrangeiro.

A maioria das agências de inteligência dos EUA reafirmaram numa avaliação actualizada que é “muito improvável” que um adversário estrangeiro tenha sido responsável pelo chamado Síndrome de Havana doenças, disse um oficial de inteligência dos EUA na sexta-feira.

As doenças foram relatadas pela primeira vez por funcionários da embaixada dos EUA em Havana em 2016, levantando suspeitas de que poderiam ter sido causadas deliberadamente por uma potência estrangeira ou por agressores estrangeiros não estatais. Cuba negou repetidamente qualquer envolvimento.

Cinco das sete agências de espionagem envolvidas numa investigação que durou anos “continuam a avaliar que é altamente improvável que um adversário estrangeiro seja responsável” pelas enxaquecas, náuseas, lapsos de memória e tonturas sofridas por centenas de espiões, diplomatas e outros funcionários americanos. . e suas famílias. A autoridade dos EUA disse em um briefing para repórteres.

Duas outras agências, no entanto, mudaram os seus julgamentos desde uma avaliação original de 2023 que descartou a probabilidade de um inimigo estrangeiro ter causado as doenças, disse o funcionário do Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional.

Uma dessas agências agora acredita que há uma “chance aproximadamente igual” de que um ator estrangeiro tenha usado “uma nova arma ou dispositivo protótipo” contra “um pequeno e indeterminado subconjunto de funcionários ou dependentes dos EUA” que relataram sintomas, disse o funcionário, que falou sob condição de anonimato.

A segunda agência considerou que havia “aproximadamente a mesma chance” de que um ator estrangeiro tivesse desenvolvido tal arma ou protótipo, mas era improvável que implantasse tal dispositivo, disse o funcionário.

O responsável não identificou nenhuma das sete agências envolvidas na nova avaliação do que o governo dos EUA chama de “incidentes de saúde anómalos”.