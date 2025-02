A maioria quer restrições ao discurso de ódio das redes sociais – pesquisa

Odeio comentários, ameaças de violência e falsas notícias: de acordo com uma pesquisa em 10 países, publicados na terça -feira, a maioria das pessoas gostaria de ver esse conteúdo restrito nas redes sociais.

No entanto, a maioria dos usuários também pensa que a exposição à grosseria, intolerância ou ódio nas redes sociais é inevitável, de acordo com a pesquisa realizada pela Universidade Técnica de Munique (TUM), juntamente com a Universidade de Oxford.

“Estamos percebendo uma resignação generalizada”, disse Yannis Theocharis, do TUM, que dirigiu o estudo. “Esse efeito de aclimatação é um grande problema, porque está gradualmente minando as normas sociais e normalizando o ódio e a violência”, disse ele.

As redes sociais foram originalmente vistas como um espaço que promove as perspectivas de idéias diferentes e permite que os usuários assumam perspectivas diferentes e, em particular, ao contrário, segundo os pesquisadores.

Mas, “não há evidências de que essas plataformas permitam níveis preocupantes de discurso de ódio, erros e desinformação e divisão social”, eles escreveram no estudo.

No outono de 2024, os pesquisadores pesquisaram cerca de 13.500 pessoas em seis países europeus, bem como nos Estados Unidos, Brasil, África do Sul e Austrália.

Eles descobriram que quase quatro quintos dos entrevistados eram a favor das publicações que incitaram a violência que foram eliminadas das redes sociais. A maior aprovação para isso foi encontrada na Alemanha, Brasil e Eslováquia, com 86%. Nos Estados Unidos, o número foi de 63%, de acordo com a análise.